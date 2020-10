Netflix farà una minisèrie documental sobre els atemptats del 17-A

La plataforma Netflix ha anunciat que oferirà aquest 2020 un documental sobre els atemptats a La Rambla de Barcelona i a Cambrils del 17 d'agost de 2017. Es titularà 800 metros, en referència a la distància que separa la plaça Catalunya del mosaic de Joan Miró i que una furgoneta va recórrer atropellant els vianants.La plataforma està desenvolupant la minisèrie de tres episodis amb Bambú Producciones. Comptarà amb la producció executiva de Ramón Campos i la direcció d'Elias León (El caso Asunta, El caso Alcàsser), que treballaran novament junts com a guionistes. A més, s'hi afegirà un comitè de redacció integrat per periodistes com Anna Teixidor, autora del llibre Los silencios del 17-A, Nacho Carretero i Jesús Garcia.El documental 800 metros planteja com aquells atacs terroristes van ser perpetrats per joves "completament integrats" a la societat espanyola. Segons ha avançat Netflix, la producció audiovisual intenta respondre "com va poder succeir una cosa així?".Igualment, la plataforma ha anunciat la pel·lícula La bestia, on el productor barceloní David Casademunt narra la història d'una família que viu aïllada de la resta de la societat i on la seva tranquil·litat es veu pertorbada per la presència d'una criatura "aterridora" que posarà a prova els seus llaços familiars.Al mateix temps, Netflix també ha anunciat un especial de seixanta minuts creat pel còmic Dani Rovira. Es tracta d'Odio, un monòleg sense filtres on l'actor posarà sobre la taula la seva visió "més honesta i delirant" de l'ésser humà actual. Després de veure'l, només podran passar dues coses: "O l'estimes o l'odies per a tota la vida, però en tot cas el riure està garantit".També hi haurà El caso Wanninkhof, la "primera pel·lícula documental" que aborda, vint anys després, la revisió del famós cas des de l'òptica judicial, policial, política, mediàtica, sociològica i de gènere. És la mirada de la cineasta Tània Balló sobre un dels episodis criminals que més ha commocionat la societat espanyola les darreres dècades.Amb tot, la plataforma també ha anunciat El tiempo que te doy, una sèrie creada i dirigida per Nadia de Santiago, Inés Pintor i Pablo Fernández, . Protagonitzada per De Santiago, i Álvaro Cervantes, és la història de la superació d'una ruptura. A cada episodi, Lina intenta que el temps que passa pensant en el Nico sigui un minut menys cada cop, per així poder avançar amb la seva vida. La sèrie està actualment en rodatge a Madrid i Andalusia.D'altra banda, la plataforma tindrà Ídolo, en una "clara aposta" pels projectes de nous creadors. Daniel López Sánchez, Federico Maniá Sibona i Yago de Torres són els responsables d'aquesta proposta explicada en episodis de deu minuts, i dirigida per Roger Gual. Explica la història de Quimera, un ídol musical que mor davant dels seus fans durant un concert.La plataforma també ha anunciat Feria, creada per Carlos Montero i Agustín Martínez, amb direcció de Jorge Dorado i Carles Torrens. Es tracta d'un thriller fantàstic de vuit episodis de 50 minuts que comença de forma inquietant. El resultat és el viatge de dues germanes a Feria, un petit poble blanc de la serra andalusa a mitjans dels anys noranta.

