Fracassa la moció de censura de Vox

Només els 52 diputats de Vox han votat a favor de la moció de censura debatuda al Congrés dels Diputats, que ha estat rebutjada pels 298 diputats restants. Aquesta cinquena moció de censura des de la represa democràtica és la que menys suports ha recollit i ha escenificat el distanciament del PP del partit ultra.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat el debat de la moció per anunciar que deixa en suspens la reforma de la llei del Consell General del Poder Judicial per afavorir un acord amb el PP que permeti renovar els càrrecs caducats a l'òrgan de govern dels jutges.El president del PP, Pablo Casado, ha llegit aquest dijous el seu discurs més dur contra Vox. Conscient que la moció de censura tenia com a finalitat erosionar-lo, el líder popular ha marcat distàncies contra la formació d'ultradreta en el que es perfila com un canvi d'estratègia dels populars, que fins ara havien contemporitzat amb el partit ultra i governen amb els seus vots a les comunitats de Madrid, Andalusia i Múrcia.Hi havia expectació per conèixer el sentit del vot del PP, que es debatia entre el 'no' i l'abstenció. Després de trenta minuts d'atacs contra Vox i el líder ultra, Santiago Abascal, Casado ha desvelat la incògnita: els 88 diputats populars marcaran el botó del 'no'. "És vostè el soci a l'ombra de Pedro Sánchez", ha etzibat el líder del PP al de Vox."Aquesta moció no la dispara contra el govern, l'ha posat contra el partit que li ha donat feina durant 15 anys", ha assegurat el president del PP, que ha assegurat que el partit d'ultradreta i les formacions d'esquerra mantenen un acord "tàcit" per polaritzar la política espanyola perquè "en treuen rèdit". Abascal "ofereix a l'esquerra una garantia de victòria perpètua", creu Casado."Votarem 'no' perquè diem no a la ruptura que busca, no a la polarització que necessita, com Sánchez. No a aquesta Espanya a garrotades, en blanc i negre, de trinxeres, ira i por", ha asseverat en una intervenció rebuda amb sorollosos aplaudiments de la bancada popular, que fins al discurs del seu líder desconeixia quin botó havia de prémer quan es voti la moció.Amb metàfores taurines, Casado ha assegurat que Vox volia "tallar les dues orelles del PP i ha acabat com a monosabio d'Iglesias". Sánchez sortirà del debat "a coll dels diputats de Vox", a parer del dirigent popular.El líder popular ha retret a Abascal que "ja tenia càrrec públic" quan Casado anava a l'escola, "i alguns dels seus diputats ja estaven aquí quan jo no havia nascut". Però més enllà dels atacs personals, el president del PP ha situat la seva formació al "bloc de la ruptura amb Sánchez i Iglesias". "Vostè i jo estem en llocs oposats", ha assegurat.Abascal ha replicat a Casado que hauria d'estar agraït pel suport ultra als governs autonòmics, "sense demanar cap càrrec a canvi", i ha aclarit que els votants de les autonomies on el PP es manté al poder gràcies als vots del partit d'extrema dreta "poden tenir tranquil·litat respecte a la responsabilitat històrica de Vox en aquests moments". El divorci dels dos líders no posarà en risc el poder autonòmic del PP.

