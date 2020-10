Dura carta dels jugadors del Barça contra la directiva: «No tolerarem que conculqui els nostres drets»

La fractura al Barça entre la plantilla i la junta directiva és més gran que mai. Amb el club en una greu situació econòmica, l'últim episodi de tensió és el de la rebaixa de salaris que proposa la junta a tots els seus treballadors i que els jugadors rebutgen.El club va proposar una taula de negociació col·lectiva, però la plantilla va descartar formar-ne part per les condicions que se'ls oferia: "Ens sembla vergonyós que plasmin per escrit que els nostres drets estan garantits, oferint-nos l'elecció d'un representant en una taula de 13 membres, de manera que la nostra capacitat dissuasòria és nul·la", expressen els jugadors en una carta a la junta publicada pel diari El Mundo El document, signat pels quatre capitans del primer equip (Leo Messi, Sergi Roberto, Gerard Piqué i Sergio Busquets) i els quatre del filial, defensen que han de negociar la seva rebaixa salarial al marge de la resta de treballadors del club: "La normativa laboral i sectorial (basada en el Reial Decret 1006/1985) reconeix el nostre dret a que el procediment es desenvolupi específicament al nostre col·lectiu".En aquest sentit, els capitans sostenen que "no tolerarem que el club conculqui els nostres drets" i destaquen que proposar una negociació conjunta "entra en una clara contradicció" ja que "alguns col·lectius i seccions ja han realitzat els ajusts econòmics que pretenen". A més, remarquen que "no hem figurat en cap cens d'eleccions sindicals ni hem estat electors, així que el Comitè d'Empresa no inclou la nostra representació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor