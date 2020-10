L'ANC demana a la ciutadania que pagui els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest dijous una campanya perquè la ciutadania exercici la "independència fiscal" i pagui els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) enlloc de fer-ho a la Hisenda espanyola. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha explicat que es tracta d'una campanya d'apoderament ciutadà que vol "pressionar" la Generalitat perquè estigui "preparada" per recaptar impostos per quan es faci efectiva la Declaració Unilateral d'Independència.D'aquesta manera, l'entitat aposta perquè ciutadans, empreses, entitats i partits polítics liquidin tributs com l'IVA, l'IRPF o l'Impost de Societats a través de l'ATC i, per començar, la primera fita que s'ha marcat és la liquidació del quart trimestre de 2020, amb data límit el dia 20 de gener per a l'IRPF i el 30 per a l'IVA. La campanya s'ha batejat com "Jo pago a Catalunya" i l'ANC assegura que es tracta d'una acció "totalment legal, senzilla i possible".Aquesta mesura, assegura Paluzie, permetria "enfortir les institucions catalanes i situar el Govern en una posició de força de cara a la ruptura amb l'estat espanyol" i es tracta d'una campanya "de llarg recorregut i transversal a l'entitat per avançar cap a la independència". El vicepresident de l'Assemblea, David Fernàndez, ha remarcat que "cal seguir incidint en tots aquells àmbits de poder i treure poder a l'estat espanyol per atorgar-li al català".El coordinador de la comissió Fem República, Aleix Andreu, ha marcat com a primer moment important el pagament del quart trimestre del l'any per arribar "amb tota la força al pagament del segon trimestre del 2021". El secretari nacional Arnau Padró ha presentat el portal web sobiraniafiscal.assemblea.cat i ha subratllat que actualment "la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguen les catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis i els cedits per l'Estat".L'any 2012, l'entitat Catalunya Diu Prou ja va engegar una campanya de sobirania fiscal, però Paluzie ha recordat que llavors "l'Assemblea no s'hi va posar a fons". "Aquesta vegada, l'entitat posa en marxa aquesta campanya important, i que prendrà molt de protagonisme els propers mesos", ha insistit. Entre els anys 2012 i 2014, centenars de catalans i alguns ajuntaments i empreses van presentar les liquidacions fiscals a l'ATC, tot i que llavors no va esdevenir un moviment de protesta majoritari.

