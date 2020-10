Sánchez paralitza la reforma del Poder Judicial per sumar el PP a l'acord

Estas son nuestras condiciones:



1. Retirar la reforma del PSOE-Podemos contra la independencia judicial

2. Despolitizar la elección del CGPJ y Fiscalía

3. Excluir a Podemos del proceso



Sánchez acusa la presión que hemos conseguido en la UE. Pero debe cumplir estas condiciones. — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) October 22, 2020

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat al Congrés que suspèn la reforma del mètode d' elecció dels membres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per afavorir una negociació amb el PP que desbloquegi les renovacions pendents de l'òrgan de govern dels jutges.El cap de l'executiu ha proposat "aturar el rellotge" de la reforma exprès de la llei orgànica del poder judicial, en un gest als populars per acordar els nous nomenaments del CGPJ, un òrgan amb els membres caducats des de fa dos anys. L'anunci ha coincidit amb la primera intervenció de Sánchez en la segona sessió de la moció de censura fallida de Vox.Sánchez ha realitzat l'anunci en una jornada parlamentària en què el PP s'ha desmarcat de la formació d'ultradreta que li va prestar els vots per governar Andalusia, Madrid i Múrcia. En un to bel·ligerant, Pablo Casado ha acusat Vox d'enfortir el bloc de la investidura amb un discurs polaritzador."Podem convertir aquesta moció en constructiva", ha proposat el president espanyol, que ha fet extensiva l'oferta de pactes al PP a la renovació del Defensor del Poble i del Tribunal Constitucional.La resposta dels populars ha arribat a través d'un tuit del secretari general del partit, Teodoro García Egea, que ha posat com a condicions per negociar que l'executiu retiri la llei de reforma, es despolititzi l'elecció dels jutges i de la Fiscalia i Podem quedi al marge de la negociació.Deixar Podem al marge del repartiment de càrrecs, una opció que permetria a PSOE i PP designar més membres del CGPJ, ha estat fins ara una línia vermella dels socialistes a la negociació, atès que implicaria vetar el seu soci de coalició.En la intervenció, Sánchez ha remarcat al líder de Vox, Santiago Abascal, que s'ha quedat "sol" perquè cap grup parlamentari donarà suport a la moció de censura, i l'ha advertit que "no és el salvador d'Espanya" i que "li sobra orgull i li manca modèstia".

