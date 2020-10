Dues de cada 10 infermeres catalanes ja han decidit no vacunar-se de la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

El 20,3% de les infermeres de Catalunya ja tenen decidit que no es vacunaran del coronavirus per la preocupació sobre els possibles efectes secundaris (72,3%) i els dubtes sobre la seva efectivitat (65,6%). El 30,5% sí que es vacunarà. El 49,2% restant no té clar què farà quan hi hagi vacuna, segons les dades per a Catalunya d'un estudi que el Consell General d'Infermeria d'Espanya ha fet a partir de 8.415 enquestes.L'entitat sosté que s'ha de fomentar la vacunació dels professionals sanitaris. "Som personal de risc i no ens podem permetre emmalaltir en aquestes circumstàncies ni que la població saturi encara més els hospitals, i per això fem una crida a les infermeres indecises perquè apostin per vacunar-se", ha dit Florentino Pérez Raya, president de la institució.Pel que fa a la grip comuna, l'any passat es van vacunar el 49,9% d'infermeres de Catalunya i enguany ho faran el 57,2%, mentre que el 25,8% no ho faran i el 17% no ho saben. L'estudi atribueix l'increment del 7% de la voluntat de vacunar-se de la grip comuna a la incidència de la covid-19.A l'estat espanyol l'increment de la vacunació de la grip comuna arribaria al 67,7%, el que suposaria un increment del 10% respecte a l'any passat. Si els indecisos finalment es vacunen es podria arribar a una "taxa històrica" de vacunació del 83%, segons ha explicat José Luis Cobos, del Consell General d'Infermeria.

