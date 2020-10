Els accessos al Montseny i Sant Llorenç del Munt es restringiran quan els aparcaments estiguin plens

Dins el recinte del Parc Natural del Montseny

hi ha 1.045 places. Al costat dels nuclis de població de la zona, es compta amb 551 places més 771 ampliables en zones municipals. En total 1.323 places. Al

Parc Sant Llorenç del Munt i l'Obac

prohibir l'accés, però sí limitar aforaments d'accés. Es limita la xifra de vehicles, no al de persones, ja que també s'hi podrà accedir a peu o amb el

Bus Parc

. "A ctuem com a reacció al que ha passat aquests darrers caps de setmana. Treballarem aspectes per facilitar l'assistència amb cita prèvia, regulant el temps en els aparcaments però són mesures a mig termini", ha informat Núria Marín.



La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, també ha demanat civisme i responsabilitat de tots els ciutadans per l'ús social dels espais naturals, un altre dels problemes afegits a la sobreafluència de visitants. Per evitar l'incivisme s'ha contractat més personal en aquests dos parcs. En total al Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac hi haurà 28 informadors

i 10 guardes (12 informadors més) i al Parc Natural del Montseny