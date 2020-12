10 propostes per descobrir el patrimoni del Priorat i la Terra Alta

4. Catedrals del vi: cellers cooperatius de Pinell de Brai i Gandesa

Les catedrals del vi són els cellers cooperatius amb grans naus d'estil modernista construïts a Catalunya entre el 1910 i el 1920, aproximadament. La denominació va ser creada per Àngel Guimerà per referir-se al Celler Cooperatiu de l'Espluga de Francolí –inicialment es van construir a la Conca de Barberà i l'Alt Camp- i després es va estrendre al de Gandesa i altres de similars. De fet, el Priorat i la Terra Alta és la segona gran zona de catedrals del vi amb exemples com els de Falset, Cornudella de Montsant, Vilalba dels Arcs i el Pinell del Brai.La catedral del vi de Pinell del Brai , a la Terra Alta, es va encarregar el 1919 a Cèsar Martinell. Va utilitzar tots els elements de l'arquitectura tradicional catalana, l'estètica modernista, i ho va enriquir amb les innovacions tècniques del seu mestre Antoni Gaudí.La llum que es filtra entre els finestrals, la planta, que recorda la d'una església, i la sensació d'amplitud, recreen l'interior d'una catedral gòtica. Però més enllà de la bellesa arquitectònica de l'edifici, Martinell va crear un espai funcional destinat a la producció de vi. Per això, hi va incorporar importants innovacions tècniques: l'estructura de naus basada en arcs parabòlics, el sistema de ventilació a través de grans finestrals o l'aïllament en càmeres dels recipients per a l'elaboració del vi.L'element més característic del celler és sens dubte el fris de ceràmica vidriada de la façana dissenyat pel pintor Francesc Xavier Nogués, on se succeeixen escenes de la verema i de l'elaboració del vi i l'oli. Malgrat la seva espectacularitat, per falta de pressupost es va eliminar del projecte inicial i no es va incorporar fins al 1949.El 1919 també es va encarregar al deixeble de Gaudí el celler del Sindicat de Cooperació Agrària de Gandesa . La primera singularitat de l'obra és la no adopció de la planta basilical. Està format per un cos principal dividit en tres naus paral·leles de diferent alçada, i dues naus més col·locades de forma transversal.Tampoc aposta per encavalcades de fusta per al sostre ja que aquest material s'havia encarit arran de la Primera Guerra Mundial. Com a alternativa Martinell dissenya una coberta amb volta catalana de quatre punts que permet crear petites obertures triangulars, molt semblant a l'estructura ondulant de la fàbrica Aymerich de Terrassa.A l'exterior no hi ha una façana principal, sinó que es tracten totes de manera unitària. Estan presidides per dos dipòsits d'aigua, que s'alcen com petites i estilitzades torres. Com a element decoratiu hi trobem rajola de València de color verd, que contrasta amb el blanc mediterrani de la paret.