El cuiner Marc Ribas enregistra el nou programa «PopUp Xef» a Olot

Els olotins s'han sentit sorpresos aquest matí amb el desplegament al Firalet. Foto: Xavier Borràs.

#EnAquestsMoments Gravació a #laSeu del nou programa de @tv3cat 'Pop up xef'. L'espai, presentat per Marc Ribas, vol donar a conèixer els productes de proximitat i el seu comerç. L'@ajlaseu destaca que s'estan seguint tots els protocols de seguretat i prevenció contra la COVID19. pic.twitter.com/gBrup8bChU — RàdioSeu (@RadioSeu) October 20, 2020

Sorpresa aquest matí al Firalet d'Olot, quan molts ciutadans han vist que s'hi muntaven tot parades de mercat –malgrat no ser dilluns–, taulells amb aparells de cuina, taules per servir-hi àpats i una camioneta del tipus food truck (cuina sobre rodes). Els dubtes s'han esvaït quan han vist que s'hi passejava Marc Ribas, el conductor dels populars programes Cuines Joc de Cartes de TV3.Tot i el sigil i el secretisme per part dels equips que munten tota aquesta parada a Olot,ha pogut saber que es tracta d'un nou programa de TV3, PopUp Xef, que a manera de rodamón, anirà per molts municipis de Catalunya en una mena de nou concurs per a donar a conèixer els productes de proximitat i el comerç local relacionat amb la restauració i les especialitats més típiques de cada indret. També, s'ha pogut saber que ben aviat l'equip de producció aterrarà a Besalú per fer-hi un nou enregistrament.De fet, tot just aquest passat dimarts, 20 d'octubre, ja va saltar la llebre a la Seu d'Urgell, tal com va fer saber Ràdio La Seu:Caldrà esperar uns dies perquè des de TV3 aportin més detalls d'aquest nou programa del popular cuiner.

