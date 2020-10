Canviar cel·les per pisos públics: Barcelona defineix la remodelació de la Model

L'Ajuntament de Barcelona ha fet públic que el guanyador del concurs de remodelació de l'antiga presó Model és el projecte Model, batega!, de l’equip tècnic Forgas Arquitectes, S.L.P / Planas Esquius Segatti, S.C.P. L'objectiu és combinar la creació d'equipaments, espais verds i habitatge públic, tal com han explicat aquest dijous en roda de premsa la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, i l'arquitecte en cap de l'Ajuntament, Xavier Matilla.La segona fase del concurs comptava amb sis propostes presentades, i Model, batega! ha obtingut la valoració més alta del jurat, amb 92 punts sobre 100. Sanz i Matilla han defensat que el projecte és el que encaixa millor amb els criteris establers pel Pla Director de 2019, consensuat amb el veïnat amb un procés participatiu, i la Modificació de Pla General Metropolità per a la transformació de la Model, aprovada inicialment i que regula els 27.723 metres quadrats de l'entorn.Sanz assegura que s'ha tingut en compte la conservació del patrimoni de l'antiga presó, el bon disseny, l'espai per a zones verdes i un "bon disseny". El projecte destina 14.150 metres quadrats a habitatge públic i es preveu construir 140 pisos, que es faran a les galeries de l'antiga presó, on actualment hi ha les cel·les.També es preveu la creació d'un parc urbà de 14.150 metres quadrats. Ara, l'equip guanyador farà durant els propers nou mesos la proposta d'ordenació, amb un pressupost de 360.000 euros. El següent pas serà aprovar definitivament la modificació del pla general metropolità, que requerirà suport polític. Si s'aconsegueix, el calendari marca que l'Ajuntament engegarà el 2022 els concursos d'adjudicació per començar les obres, que inicialment estava previst que comencessin enguany.Sanz ha parlat d'un horitzó de tres anys perquè el projecte es materialitzi. L'Ajuntament tmabé ha avisat que l'afectació de la crisi de la Covid-19 en els pressupostos municipals també marcarà el calendari.L'antiga Model està situada a l'Esquerra de l'Eixample, un barri on la mitjana dels preus del lloguer se situa en els 1.000 euro s. Sanz ha assegurat que la manera d'evitar que el projecte de remodelació els faci incrementar encara més és a través de l'oferta d'habitatge públic que Model, batega! ja preveu.

