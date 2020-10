El Barça valora una nova data per al vot de censura

L'empitjorament de la pandèmia a Catalunya podria deixar sense efecte la proposta del Futbol Club Barcelona per celebrar el referèndum de la moció de censura contra Bartomeu i la seva junta directiva, previst per als dies 1 i 2 de novembre.Així, el vicepresident primer del club, Jordi Cardoner, ha descartat a Rac1 aquesta data defensant que "el club necessita 15 o 20 dies per organitzar-se logísticament". El directiu assegura que "és inviable per qüestions logístiques el que estem sentint que els dies 1 i 2 de novembre es pugui fer la votació".Cardoner ha afirmat, doncs, que l'espera per una resposta de Salut farà moure el vot de censura: "Si dimarts acordem els protocols, parlaríem que la votació podria ser el diumenge 15 i dilluns 16".La intenció del Barça és que la votació inclogui dos dies, un de festiu i un de laborable, per tal d'evitar aglomeracions. També es preveien 13 punts de votació a Catalunya i 8 més a la resta de l'Estat, que podrien acabar sent més si es requereix per les condicions epidemiològiques.

