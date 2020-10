Estrasburg tomba una petició d'empara per les protestes contra les retallades al Parlament

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha desestimat una petició d'empara pel "setge" al Parlament per errors formals en els recursos fets a Espanya. Una de les condemnades pel Tribunal Suprem va recórrer al Constitucional i aquest va desestimar el recurs d'empara. El TEDH diu que la condemnada no va justificar suficientment "la importància constitucional especial" de la seva apel·lació.Per al TEDH aquest error equival a no esgotar les vies de recurs a l'Estat i, per tant, ha rebutjat pronunciar-se sobre el cas. Ara bé, el Constitucional sí que va admetre el recurs d'empara de quatre condemnats més per les protestes contra les retallades del 2011, però encara ha d'emetre la seva sentència.Fins a vuit persones van ser condemnades pel Suprem per un delicte contra les institucions de l'Estat. En el cas que el Constitucional no reconegués el seu dret de protesta, llavors podrien recórrer a Estrasburg, que no s'ha pronunciat sobre el fons del cas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor