ENQUESTA Quin horari prefereixes quan se suprimeixi el canvi d'hora: d'estiu o d'hivern?

Aquest dissabte haurem de endarrerir els nostres rellotges per adaptar-lo a l'horari d'hivern. No serà l'última vegada que ho fem.



El març de l’any passat, el Parlament Europeu va aprovar eliminar aquesta pràctica i, també, permetre que cada país de la UE pogués mantenir un dels dos horaris a partir de 2022 (una data que encara no està del tot clara i que es podria allargar): hivern o estiu.

Tot i això, els experts del govern espanyol encara no s'han posat d'acord sobre aquest assumpte.Els dos escenaris possibles són aquests, quin t'agrada més?En cas que Espanya esculli quedar-se tot l'any amb l'horari d'estiu, a l'hivern el sol sortiria a les 9 del matí i es pondria al voltant de les 19 hores. A l'estiu, el sol sortiria entre les 6.30 i les 7 del matí i es pondria entre les 21.30 i les 22 hores.En cas que Espanya esculli quedar-se tot l'any amb l'horari d'hivern, a l'hivern el sol sortiria a les 8 del matí aproximadament i es pondria entre les 17.30 i les 18 hores. A l'estiu, el sol sortiria entre les 5.30 i les 6 del matí i es pondria entre les 20.30 i les 21 hores.

