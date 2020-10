Colau ofereix espais per fer PCR i reclama al Govern que reforci uns CAP «saturats»

Altres notícies que et poden interessar

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ofereix espais municipals per fer PCR i intentar descongestionar els CAP que, segons ha dit, estan "molt al límit i saturats". En una entrevista a Ràdio4 i La2, Colau ha dit que en aquests moments estan en converses tècniques i ha apuntat a habilitar com a mínim un espai per districte per fer proves de covid-19.Colau ha reclamat a la Generalitat que ara és moment de reforçar l'atenció primària i ha assegurat que l'Ajuntament està disposat a oferir, si cal, més espais "per fer circuits de PCR separats dels CAP". Es tracta, segons ha afegit, del mateix que han fet per buscar espais municipals per a les escoles i per a la vacunació de la grip.L'alcaldessa de Barcelona ha sortit així al pas de les queixes del personal dels CAP de la ciutat, que reclamen més espais i recursos. La situació de saturació actual comporta, entre altres coses, que l'entrega dels resultats de les PCR ja trigui cinc dies Preguntada per la possibilitat d'un toc de queda, l'alcaldessa no s'hi ha volgut pronunciar per no generar polèmiques en un moment en què la ciutadania està "angoixada" i s'ha limitat a dir que col·laboraran amb allò que decideixin la Generalitat i el govern espanyol.L'alcaldessa sí que s'ha referit al pressupost de 40 milions d'euros del Govern per oferir ajudes a establiments de restauració i ha assegurat que és insuficient. Colau ha recordat que, només a Barcelona, l'Ajuntament ha dedicat uns 30 milions d'euros en la rebaixa fiscal de la taxa de terrasses i l'ampliació de les zones de terrasses. "Sense ànim de polemitzar, si a Barcelona parlem de 30, sona insuficient que per a Catalunya sigui 40", ha conclòs.

