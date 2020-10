La llista negra d'Oriol Mitjà: tot el que s'ha fet malament en la gestió de la pandèmia

🔴 @oriolmitja, infectòleg: "Estem aplicant una estratègia massa feble, perquè ara només fem 'screenings' i confinaments a domicili"https://t.co/DxIDEDxhs0 pic.twitter.com/ECOepPp4h4 — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) October 22, 2020

🔴 @oriolmitja, infectòleg: "Vam acordar unes mesures amb el Govern i, després de sis mesos, he pensat que era adient denunciar que no s'han implementat cap de les mesures"https://t.co/DxIDEDxhs0 pic.twitter.com/ydPxcHgqqz — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) October 22, 2020

capacitat per fer tests (CAPS, unitats mòbils, empreses privades) ho fessin. " La reclamació que puc fer avui és: comprin milions de tests d'antigen per utilitzar sobretot en accions de risc. Abans d'entrar a la feina, jugar a futbol...", reclama, per tal de "testar, traçar i aïllar. Si fan això es controlarà millor l'epidèmia", defensa.



coronavirus La proposta d'Oriol Mitjà per «estalviar confinaments» i «mantenir-ho tot obert» L'investigador defensa el retorn a la "fase 0" en el punt actual, però creu que es podria evitar amb mesures no restrictives

Encara sobre la burocràcia, Mitjà critica que "e lls defensen que no es pot córrer per prendre decisions, però això és pura burocràcia que alenteix tots els procediments. Morien 100 avis al dia i es van endarrerir mesures fins a 14 dies per burocràcia. La lentitud es pot acceptar en situacions de normalitat, no en un cas d'emergència de salut pública", exclama, i afegeix que "a mb un engranatge de detecció precoç es podrien fer mesures més quirúrgiques que no ens aboquin al desastre econòmic".



En l'apartat de l'autocrítica, l'investigador parla d'un error el dia 11 de febrer, quan va dir que la pandèmia encara estava restringida a la Xina i que "la mortalitat era petita fora de la Xina, pel que havíem de ser prudents". Tot i això, defensa que "el 13 de febrer ja vaig rectificar i dir que ens havíem de posar en alerta. La gent que vol fer mal utilitza les declaracions de l'11 de febrer". Una altra mesura que demanava Mitjà a l'abril era "el test d'antigen, però no el van voler perquè pensaven que era poc fiable". Sobre això, pretenia que "tothom que téEncara sobre la burocràcia, Mitjà critica que "e

🔴 @oriolmitja, infectòleg: "Em van oferir entrar al Govern, en un càrrec no polític, en un rang de conseller. I jo el vaig rebutjar perquè no es donaven les condicions mínimes per tenir neutralitat política"https://t.co/DxIDEDfG3q pic.twitter.com/VMvhXpyP15 — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) October 22, 2020

Oriol Mitjà ha estat entrevistat aquest dijous per Laura Rosel a El matí de Catalunya Ràdio, després de les últimes crítiques de l'infectòleg al Govern i fins i tot a la mateixa periodista. De fet, Rosel ha començat en alerta: "El veig amb el portàtil engegat, no sé si he d'estar tranquil·la", li ha dit."Immunització, tractament massiu, testeig massiu i testeig focalitzat". Aquestes són les estratègies que posa sobre la taula l'investigador per fer front a la pandèmia, mentre lamenta que "el que no pot ser és no aplicar-ne cap". En aquest sentit, manté les seves crítiques a la gestió de la segona onada, "massa feble i de poca intensitat", on "només diagnostiquem casos actius i sobretot utilitzem restriccions de mobilitat i confinament".Mitjà ha assegurat a Catalunya Ràdio que "hi ha múltiples eines que es podrien haver utilitzat i no s'ha fet, i per això he estat crític. Catalunya té moltes morts per milió d'habitants, la mortalitat és molt elevada per la mala gestió". Si bé ha incidit també en les "retallades" que han fet "més febles" els sistemes de vigilància eren més febles, lamenta que la presa de decisions hagi estat "lenta, amb molta burocràcia".L'infectòleg denuncia que totes les mesures que es creien convenients per part d'un equip de 20 doctors, reunides en un document anomenat 'Rescatar Catalunya', van ser obviades: "El document va passar per les mans de Salut, van rebaixar totes les expectatives, van eliminar tots aquests punts... D'urgència, el president em demana que sortim a defensar el document de forma conjunta, i jo li dic que no ho puc fer, però tenim una reunió amb cinc consellers i acordem seguir parlant en converses individuals".Mitjà afegeix que "com que ja sé de què va, vaig aixecar unes minutes conforme Salut es comprometia a seguir avaluant les eines de traçabilitat, els tests d'antígens, els comitès d'experts i les plantilles de personal sanitari". Sis mesos després, creu que "era adient denunciar que no s'han implementat cap de les mesures".Un dels altres factors claus per entendre la mala gestió de la pandèmia és la burocràcia: "Hi ha gent que ha utilitzat massa la burocràcia i penso que han estat obstructius", ha dit en referència al departament de Salut, al qual també culpa de no acceptar el sistema de rastreig per Bluetooth: "No demanàvem la Lluna, és traçar bé les eines de traçabilitat. Però no agradaven a Salut", diu.Pel que fa al seu rol en la gestió de la pandèmia a Catalunya, Mitjà ha revelat que va rebutjar "un càrrec no polític en rang de conseller" perquè "no es donaven les condicions mínimes per tenir neutralitat política", condició bàsica per ell. De fet, Mitjà assegura que "mai he cobrat del Govern".En referència a les acusacions de partidista per les crítiques a Salut, Mitjà ha defensat que "les declaracions no tenen cap altre objectiu que pressionar els governants. Als països m'he enfrontat a grans multinacionals, extractores de petroli i minerals, farmacèutiques... sempre des d'un àmbit fora de la política". L'infectòleg fins i tot afirma que "em molesta que diguin que tinc afinitat amb algun partit. M'han acusat d'utilitzar la ciència per atacar certes gestions i jo faig el contrari: utilitzo la ciència per avaluar si les gestions han estat bones".

