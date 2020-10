La jutgessa d'Osca torna a rebutjar el trasllat a Sixena de les pintures del MNAC perquè son «fràgils»

La jutgessa del jutjat de primera instància i Instrucció d'Osca ha tornat a rebutjar l'execució provisional de la sentència que ordena el trasllat a l'Aragó de les pintures murals de Sixena que hi ha al MNAC. Ho ha fet després que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena ho hagués sol·licitat el passat 7 d'octubre, arran de la confirmació del 2 d'octubre de l'Audiència d'Osca sobre la sentència que ordena el trasllat d'aquests murals romànics d'alt valor patrimonial. La jutgessa es torna a referir a "l'estat de fragilitat" de les pintures, que les fa "especialment vulnerables" a un procés de desmuntatge, transport i muntatge posterior a la sala capitular del monestir, fins que no hi hagi sentència ferma del Suprem.L'advocat de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha anunciat que interposaran un recurs d'empara al Tribunal Constitucional perquè consideren que "s'està dilatant" fins a 12 anys l'execució d'una sentència del 2014. En aquest sentit, lamenta que la magistrada no hagi tingut en compte la sentència de l'Audiència d'Osca que confirmava el trasllat dels murals així com que aquesta reiterada desestimació de l'execució provisional servirà de "munició" al Govern i el MNAC per als recursos que presentaran al Tribunal Suprem.I és que malgrat l'Audiència d'Osca va confirmar el passat 2 d'octubre la sentència que ordena el trasllat de les pintures murals després de desestimar els recursos d'apel·lació que havien interposat el Govern i el MNAC a la sentència del 4 de juliol de 2016, encara queda recorregut per presentar recurs al Suprem, que és l'òrgan judicial que acabarà dictant una sentència ferma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor