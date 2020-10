Sàmper aposta per la restitució de Trapero però afirma que el major li va demanar temps

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha apostat per la restitució del major Josep Lluís Trapero després de la seva absolució però ha explicat que aquest li va demanar temps i ho està respectant. En declaracions a Catalunya Ràdio , Sàmper ha explicat que quan va arribar al càrrec ja li va dir al major que si la sentència era absolutòria el "procés lògic i evident" era el de la restitució dels càrrecs retirats pels 155. "És una cosa que ja està parlada", ha assegurat.Ha explicat que llavors Trapero li va dir que no tenia les coses "gens clares" i que necessitava un temps. "Ho estic respectant", ha afirmat Sàmper, al temps que ha dit que parlaran "quan ell ho consideri"."Entenc que la figura del major, com la de tots que van ser de forma injusta trets dels càrrecs, s'han de restituir", ha declarat el conseller. Ha afegit que això és un procés legítim i que té a veure amb un procés "sociopolític", que no té res a veure amb la feina que està fent el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent.D'altra banda, el conseller ha afirmat que jurídicament és "molt difícil" que es pugui recórrer la sentència absolutòria perquè els fets provats tenen molta "solides". "Tocar fets provats en una sentència és molt complicat", ha afirmat.

Sentència de Trapero i l'excúpula d'Interior by edicio naciodigital on Scribd

Vot Particular Espejel STC Trapero by edicio naciodigital on Scribd

