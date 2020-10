Oriol Mitjà: «Vaig rebutjar entrar al Govern en un rang de conseller»

🔴 @oriolmitja, infectòleg: "Em van oferir entrar al Govern, en un càrrec no polític, en un rang de conseller. I jo el vaig rebutjar perquè no es donaven les condicions mínimes per tenir neutralitat política"https://t.co/DxIDEDfG3q pic.twitter.com/VMvhXpyP15 — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) October 22, 2020

Oriol Mitjà ha estat entrevistat aquest dijous per Laura Rosel a El matí de Catalunya Ràdio, després de les últimes crítiques de l'infectòleg al Govern i fins i tot a la mateixa periodista. De fet, Rosel ha començat en alerta: "El veig amb el portàtil engegat, no sé si he d'estar tranquil·la", li ha dit.L'investigador ha mantingut la seva postura respecte a les crítiques a la gestió, especialment de la segona onada, on és "massa feble i amb restriccions de mobilitat". En aquest sentit, ha afirmat que "no estem fent estratègies amb prou intensitat" i que les mesures a seguir són "immunització, tractament i testeig massiu i testeig focalitzat. El que no pot ser és no aplicar-ne cap".Mitjà ha assegurat a Catalunya Ràdio que "hi ha múltiples eines que es podrien haver utilitzat i no s'ha fet, i per això he estat crític. Catalunya té moltes morts per milió d'habitants, la mortalitat és molt elevada per la mala gestió". Si bé ha incidit també en les "retallades" que han fet "més febles" els sistemes de vigilància eren més febles, lamenta que la presa de decisions hagi estat "lenta, amb molta burocràcia".Sobre el seu rol en la gestió de la pandèmia a Catalunya, Mitjà ha revelat que va rebutjar "un càrrec no polític en rang de conseller" perquè "no es donaven les condicions mínimes per tenir neutralitat política", condició bàsica per ell. De fet, Mitjà assegura que "mai he cobrat del Govern".En referència a les acusacions de partidista per les crítiques a Salut, Mitjà ha defensat que "les declaracions no tenen cap altre objectiu que pressionar els governants. Als països m'he enfrontat a grans multinacionals, extractores de petroli i minerals, farmacèutiques... sempre des d'un àmbit fora de la política". L'infectòleg fins i tot afirma que "em molesta que diguin que tinc afinitat amb algun partit. M'han acusat d'utilitzar la ciència per atacar certes gestions i jo faig el contrari: utilitzo la ciència per avaluar si les gestions han estat bones".

