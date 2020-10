Les dificultats del basc: així anuncia la Reial Societat el seu retorn a Europa

El basc és una llengua força particular, i la Reial Societat ho sap. Després d'una bona temporada, el club de Sant Sebastià es va classificar per a l'Europa League i ara, a les portes del seu debut contra el Rijeka, ja es prepara per sentir tot tipus d'errors en la pronunciació dels cognoms dels seus jugadors.Així, la Reial Societat ha mostrat en uns vídeos com podria ser la narració en anglès d'un partit seu. Jugadors com Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea o Martín Zubimendi protagonitzen les escenes.Un dels vídeos demostra que no són precisament pocs els jugadors amb una pronunciació difícil, creant una alineació sencera en la qual el narrador només diu bé el nom del belga Adnan Januzaj. Els altres dos consisteixen en recrear jugades de la "Rial Sosidad" narrades per un locutor que pateix per explicar els fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor