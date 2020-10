Grifols construirà una planta a Lliçà de Vall

Altres notícies que et poden interessar

Grifols construirà una planta d'immunoglobulines a Lliçà de Vall. L'objectiu de la farmacèutica catalana és reforçar la seva hegemonia internacional en la indústria del plasma i duplicar la capacitat de fraccionament de plasma dels 15 milions de litres actuals a 28 milions en només cinc anys. Tanmateix, també incrementarà la seva xarxa de centres de donació de plasma passant dels 320 actuals fins als 435 de cara a l'any 2025.El fraccionament de plasma consisteix a dividir-lo a través de diversos canvis de temperatura i condicions químiques, entre altres processos, amb la finalitat de separar la proteïna amb propietats terapèutiques perquè posteriorment, una vegada purificades i dosificades, siguin utilitzades com a medicaments. En aquest sentit, també ha anunciat que construirà noves instal·lacions destinades al fraccionament de plasma en un complex a Clayton (EUA).La companyia, amb seu a Sant Cugat del Vallès, no ha desvelat la quantitat de diners que destinarà en aquesta inversió de futur en la carrera mundial per l'estudi i aplicacions farmacèutiques del plasma.I és que Grifols ha estat els darrers mesos una de les companyies capdavanteres en la cerca de tractaments per combatre la pandèmia a través d'assaigs clínics i transfusions de plasma amb anticossos neutralitzants anti-SARS-CoV-2 a pacients afectats per la Covid-19.El principal producte de la facturació de Grifols és el plasma sanguini i els seus derivats i aplicacions en la biociència. La seva penetració en el sector de les proteïnes plasmàtiques se situa en un 20% de la quota de mercat mundial. Això la situa com a tercera empresa mundial del sector.

