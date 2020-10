La Marató 2020 es viurà en directe des dels principals hospitals de Catalunya

El llistat de centres hospitalaris que tindran presència a La Marató dedicada a la covid-19 són l’Hospital Vall d’Hebron, l’Hospital Clínic de Barcelona i la Facultat de Medicina de la UB, el Parc de Salut Mar, l’Hospital Josep Trueta de Girona, l’Hospital Germans Trias i Pujol, l’Hospital de Bellvitge, Sant Joan de Déu, el Parc Taulí de Sabadell, l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, l’Hospital Sant Joan de Reus, l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el Consorci Sanitari de Terrassa, l’Institut Guttmann i l’Hospital de Sant Pau en col·laboració amb el Recinte Modernista de Sant Pau.Segons ha informat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), s’està preparant un programa especial, adaptat a la pandèmia, "en què cada element respiri la idea de retre un homenatge als hospitals, al personal sanitari de primera línia i també als altres serveis essencials que cada dia fan el possible per ajudar-nos a superar, com a societat, els moments més crítics d’aquesta crisi".Un altre dels territoris que La Marató visitarà, per posar en valor l’experiència viscuda durant la pandèmia de la Covid-19, és Igualada. A banda de comptar amb la col·laboració de l’Hospital Universitari d’Igualada, en aquesta ciutat es farà una de les activitats més esperades per tots els espectadors: el tradicional partit de futbol de La Marató.Amb l’arribada del vespre, La Marató es traslladarà als estudis de TV3 a Sant Joan Despí, per fer una gran gala d’entreteniment, que també inclogui, com ja és habitual, moments de sensibilització i divulgació científiques de la mà de testimonis i experts de l’àmbit sanitari.Enguany, La Marató ha avançat l'obertura dels telèfons de donació respecte al dia del programa (20 de desembre), entre altres raons, perquè les quatre seus telefòniques d'aquella jornada tindran menys aforament precisament per les restriccions davant la covid-19. Durant l'octubre i el novembre, cada dimecres, es poden fer donacions, de set de la tarda a nou de la nit trucant al 900 21 50 50. Les trucades són ateses per voluntaris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) des de casa seva.D'altra banda, la intenció és accelerar el procés d'assignació a projectes d'investigació que es finançaran amb els diners recaptats. El lema del programa és enguany "Aquesta Marató toca a tothom".