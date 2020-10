El 87,3% de catalans defensa el diàleg amb l'Estat per resoldre el conflicte polític

Ampli suport al diàleg com a via per resoldre el xoc polític. L'enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2020 , feta pública aquest dimecres pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), apunta que el 87,3% dels catalans consideren que "cal dialogar amb el govern espanyol per donar sortida al conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol", una opció que rep un ampli aval fins i tot dels electorats de partits crítics o escèptics amb la taula de diàleg per part de l'unionisme o de l'independentisme.Així, la màxima adhesió a aquesta via arriba per part dels votants del PSC (96,8%), els comuns (96%) i ERC (91,8%), però també és molt majoritària entre els de JxCat (72,3%) i la CUP (64,2%), així com de Cs (74%) i PP (73,3%). En canvi, només un 8,7% considera que aquest diàleg no és necessari. L'enquesta -el treball de camp de la qual es va fer el juliol-, però, no pregunta quins haurien de ser els límits d'aquest diàleg. Segons un altre sondeig recent de l'Institut Català Internacional per la Pau , apuntava a una clara prioritat per tal que la Constitució no esdevingués un topall per a aquest diàleg.Tot i això, la defensa del diàleg no només serveix com a eina per resoldre el conflicte polític, ja que un 82,9% també creu que cal fer-ne ús per millorar l'autogovern català i un 85,4%, per reclamar els deutes de l'Estat amb Catalunya, segons el CEO, depenent del Departament de Presidència. En aquests dos casos, el suport també és transversal entre tots els electorats, excepte entre els votants del PP quant a la millora de l'autogovern, l'aval del qual es queda en el 46,7%.Per altra banda, un 68,5% creu que la presó dels líders del procés no és justa, per tan sols un 16,9% que afirma que sí. De fet, només l'electorat de Cs (77,2%) i el del PP (82,4%) creu que la sentència de l'1-O va ser justa, mentre que un 29,8% dels electors del PSC ho assegura i un 50% ho rebutja. Entre independentistes i comuns, en canvi, el rebuig és molt majoritari.Igualment, segons la mateixa enquesta, un 60,2% dels catalans defensa que la Generalitat disposi d'una política d'acció exterior pròpia, percentatge que augmenta fins al 70,6% pel que fa al suport a disposar d'una xarxa de delegacions "per incrementar les inversions, les exportacions i per tenir veu pròpia al món", i fins al 71,4% si es tracta de "tenir veu pròpia davant les institucions europees sobre els temes que té competències, com per exemple refugiats, cultura, política agrària i/o energia".Un 61,6% dels enquestats també opina que la ciutadania de Catalunya ha vist reduïdes les seves llibertats individuals i col·lectives i els seus drets fonamentals en els darrers anys. Malgrat que el suport a l'estat d'alarma durant la primavera per aturar la pandèmia és molt elevat, tan sols un 35,7% de catalans creu que la centralització va ajudar molt o bastant a reduir la incidència del coronavirus, mentre que 31,3% diu que va servir poc i un 26,1%, gens.

