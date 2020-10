La Generalitat demana quatre anys de presó per un manifestant independentista

Josant V., veí de Vilanova i la Geltrú, s'enfronta aquest matí a partir de dos quarts d'onze al judici per les protestes del 21 de desembre de 2018 amb motiu de la celebració del consell de ministre que es va celebrar a Barcelona. La Generalitat es presenta com a acusació i demana fins a quatre anys de presó pels delictes d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics i danys i lesions menors. La Fiscalia també demana presó, en aquest cas de dos anys. Malgrat els contactes que hi ha hagut entre la defensa i dirigents de Junts per Catalunya (JxCat), els advocats de la Generalitat han optat per anar a judici amb petició de pena de presó més alta que la del ministeri fiscal.La vista començarà a mig matí i abans s'ha convocat una concentració a la Ciutat de la Justícia per donar suport a l'acusat. La versió que els Mossos d'Esquadra recull que, durant el tall de la Ronda Litoral d'aquell 21 de desembre, Josant va ser "la persona més bel·ligerant" de tot el grup. La policia catalana relata que els agents de la Brigada Mòbil (BRIMO) van obrir un dels carrils de circulació i que els manifestants van intentar trencar el cordó policial. En aquell moment, asseguren, el veí de Vilanova va donar "cops de puny" al pit d'un dels agents i va "agafar per l'armilla" a un altre agent, trencant l'auricular del seu comunicador. A més, afegeixen que el denunciat va empènyer un altre agent a terra, provocant-li lesions a un dels genolls.L'acusat té una versió completament diferent dels fets. Assegura que manifestants i policies van acordar obrir i tallar un dels carrils cada deu minuts i explica que en un dels moments en què els manifestants es disposaven a tornar-lo a tallar es van produir moments de "tensió". Aleshores, els policies van quedar al mig dels manifestants i van carregar. Després, ell va ser identificat però van deixar que tornés a tallar la via. Segons els Mossos, no el van detenir per garantir la seguretat dels agents i del dispositiu. Sigui com sigui, la defensa de Josant, pilotada per Alerta Solidària, aportarà imatges d'aquell dia i confia poder obtenir l'absolució.De tota manera, des del grup de suport han organitzat una campanya aquests últims dies per denunciar la repressió que, segons ells, exerceix JxCat contra manifestants independentistes a través del Departament d'Interior. "Els polítics del govern s'amaguen darrere dels Mossos per reprimir el dret a protesta i governar sense dissidència política. És indignant veure com la premsa blanqueja la repressió de JxCat", diuen del grup suport. El 21-D hi va haver una desena de detencions però no va prosperar cap d'aquelles causes excepte la de Josant que, de fet, no va ser detingut aquell dia.

