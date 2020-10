Espanya, primer estat d'Europa que supera el milió d'infectats per coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Espanya s'ha convertit aquest dimecres en el primer país d'Europa en superar el milió de contagis per coronavirus. En l'informe d'avui, el Ministeri de Sanitat ha notificat 16.973 casos més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia a 1.005.295 persones diagnosticades.Pel que fa a les víctimes mortals, l'Estat n'ha afegit 156 al còmput global, que és ja de 34.366 morts des del març.La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia és Madrid amb 2.235 casos. La segueixen Catalunya amb 615, Andalusia amb 518 i Galícia amb 477.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 165.049 hospitalitzacions. En l'última setmana se n'han registrat 3.931 i 274 ingressos en UCI, dels 14.829 que hi ha hagut des del març passat. De les 3.931 hospitalitzacions que hi ha hagut en la darrera setmana, 688 s'han produït a Castella i Lleó, 619 a Andalusia i 570 a Madrid. Catalunya n'ha registrat 171 i 11 ingressos en UCI.

