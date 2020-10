Els grups catalans i el PSOE signen un manifest conjunt contra l'extrema dreta

PSOE, Unides Podem, ERC, JxCat, PNB, EH Bildu, CUP, Més País, Compromís i BNG han impulsat un manifest conjunt contra els discursos de l'extrema dreta aquest dimecres, coincidint amb el debat de la moció de censura al Congrés , en què el partit ultra ha negat la legitimitat de les formacions independentistes per formar part de les institucions.Els grups signants del manifest es comprometen a demanar a la presidència del Congrés que sancioni els comportaments que vulneren els principis de responsabilitat i respecte a la cambra. També reiteren el seu compromís en la lluita contra els discursos i actituds d'odi, "que no han de quedar impunes", i rebutgen qualsevol mena de suport a l'extrema dreta, "especialment quan afectin a la governabilitat de les institucions".Els partits rebutgen també els discursos "negacionistes" de la covid-19. Les forces parlamentàries reafirmen en el text el seu compromís amb els drets humans, la democràcia, la justícia social i la igualtat de tots els ciutadans, sense importar on hagin nascut, el seu gènere, les creences religioses o l'orientació sexual."Els discursos racistes, xenòfobs i masclistes que hem escoltat des de principi de legislatura per part de l'extrema dreta i la dreta extrema són incompatibles amb els valors propis d'un sistema democràtic i suposen un perill per la convivència", subratllen en el manifest, on també rebutgen "les estratègies i discursos negacionistes respecte a la pandèmia" de la covid-19.Les forces polítiques se solidaritzen amb totes les persones que hagin estat objecte "d'atacs i insults" d'aquestes "actituds radicals i intolerants", un col·lectiu on inclouen membres del Congrés i del mateix govern espanyol. També reconeixen la tasca dels "lluitadors per les llibertats que van combatre el feixisme, la memòria de la qual ha estat menyspreada".

