Cinc preguntes amb resposta sobre els tests ràpids que s'han començat a utilitzar a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

Les persones amb símptomes de la Covid-19 tindran a partir d'ara els resultats en 20 minuts i no en 24-48 hores, el temps (mínim) que s'ha d'esperar en les proves PCR. El Departament de Salut ha començat a distribuir un milió de tests ràpids d'antígens als centres d'atenció primària (CAP) i als hospitals per guanyar rapidesa, sobretot per trencar les cadenes de transmissió; baixar costos i descarregar pressió als laboratoris, que estan fent unes 30.000 PCR al dia.El Departament de Salut ha començat a distribuir el milió de tests ràpids d'antígens als CAP i hospitals de Catalunya i ha anunciat una compra de 2 milions d'unitats més per a les properes setmanes. "No hi haurà un problema d'estoc", ha assegurat el director general de Recerca i Innovació en Salut, Robert Fabregat, en una roda de premsa per informar sobre la incorporació d'aquests tests com a prova diagnòstica.A continuació responem cinc preguntes bàsiques sobre els tests ràpids:Els tests antigènics són una nova eina de què disposa el sistema de Salut de Catalunya per detectar casos de coronavirus en persones simptomàtiques. Aquesta prova detecta les proteïnes del virus i permet identificar si una persona té una infecció per la Covid-19, especialment si la prova es fa en els primers cinc dies de presentar símptomes. Aquestes proves tenen un cost d'uns 4,5 euros, molt menys que una prova PCR. Se n'ha fet una comanda d'un milió i ja s'han començat a distribuir arreu del país. Està pendent que arribi una altra comanda de dos milions més de tests.Els tests antigènics es fan a partir d'una mostra del nas que s'extreu amb l'ajuda d'un bastonet. Segons dades del Departament de Salut, a dia d'avui ja s'han 1.641 tests d'aquest tipus en 161 centres sanitaris i han permès detectar 375 positius. Aquesta nova prova permetrà incrementar la capacitat diagnòstica, una eina clau per detectar casos i trencar cadenes de transmissió del virus. L'ús d'aquests tests es podrà fer en centres d'atenció primària, residències i als centres dels hospitals. Salut preveu fer-ne uns 25.000 al dia.Aquests tests són molt més ràpids que les proves PCR. Els resultats s'obtenen en 10 o 15 minuts, i traslladen al cas sospitós en el mateix punt on s'ha pres la mostra. El cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebon, Tomàs Pumarola, ha ressaltat aquest fet. "D'aquesta manera guanyem temps pel que més importa: trencar la cadena de transmissió", ha dit Pomarola aquest dimecres.Els tests d'antigen funcionen bé en les persones amb símptomes manifestats en els primers cinc dies. La sensibilitat d'aquesta prova és del 94%, un percentatge molt elevat, que se suma a la rapidesa, el baix cost econòmic i la menor complexitat logística que suposa en comparació amb les proves PCR. Les proves PCR tenen unes 24 o 48 hores en donar el resultat, i en alguns casos pot trigar encara més pel gran volum de proves que han d'assumir els laboratoris.El test d'antigen és un complement a la PCR. Permetran detectar aquells casos amb símptomes que s'hagin manifestat en els primers cinc dies, mentre que es podrà reservar les PCR per aquelles persones asimptomàtiques amb amb símptomes més enllà dels cinc dies. Les proves PCR, per tant, és continuaran fent. En l'última setmana, se n'han fet 170.000, unes 20.000 o 25.000 diàries de mitjana, amb pics de fins a 32.000 o 35.000. Aquests xifres són molt diferents a les del març o abril, quan se'n feien unes 5.000 al dia, per la manca de material arreu del món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor