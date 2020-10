Set falsedats i mitges veritats de Vox en la moció de censura fallida

La meva més sincera enhorabona

Per Fred el 21 d'octubre de 2020 a les 20:04 2 0

Per fi es pot veure la profunditat de l'ideari d'aquest diari: Espanya és meravellosa. I consti que a mi no heu de convèncer-me del contrari, perquè malgrat les seves mancances, que tots els països les ténen, a mi em sembla meravellosa però no precisament per aquests arguments rebatuts.