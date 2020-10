Els tests ràpids arriben a Catalunya amb la previsió de fer-ne més de 20.000 al dia

Altres notícies que et poden interessar

Les persones amb símptomes de la Covid-19 tindran a partir d'ara els resultats en 20 minuts i no en 24-48 hores, el temps que s'ha d'esperar en les proves PCR.El Departament de Salut ha començat a distribuir un milió de tests ràpids d'antígens als centres d'atenció primària (CAP) i als hospitals per guanyar rapidesa, sobretot per trencar les cadenes de transmissió. També permetran abaixar costos i descarregar pressió als laboratoris, que estan fent unes 30.000 PCR al dia.Els tests d'antígens són sensibles bàsicament en persones amb símptomes en els primers cinc dies i, per això, en tots els altres casos, com en els contactes estrets o cribratges, la PCR continuarà sent la prova de referència. Salut calcula fer entre 20.000 i 25.000 tests ràpids al dia.

