La Cambra empitjora les seves previsions econòmiques i apunta a una caiguda del PIB del 13%

Altres notícies que et poden interessar

La Cambra de Comerç de Barcelona modifica les seves previsions econòmiques i ho fa a pitjor. Fa tres mesos, l'entitat preveia una caiguda del PIB del -10,3% per al 2020, amb un possible escenari més negatiu del -13% en cas de rebrot important. Aquest segon escenari és el que s'està produint, segons han explicat aquest dimecres el president de la Cambra, Joan Canadell, i el cap del gabinet d'estudis, Joan Ramon Rovira.L'Informe de conjuntura catalana del tercer trimestre del 2020, elaborat per l'equip d'AQR-Lab de la UB i la Cambra, assenyala un descens del PIB del -12,7% el 2020 i una recuperació només parcial el 2021 del +6,7%. La previsió de caiguda incorpora l'impacte de les darreres mesures preses per contenir l'expansió de la pandèmia a Catalunya i l'empitjorament de la situació sanitària a bona part d'Europa.Pel que fa a l'impacte de la crisi en l'ocupació, aquest any es preveu una caiguda del -7,3%, als quals cal afegir els treballadors en ERTO. A data de 31 de setembre, a Catalunya el nombre de treballadors afectats per ERTO és de 146.559, el 5,4% dels assalariats, que la Cambra considera que no es reduirà sensiblement en els propers mesos atès, ja que gairebé la meitat d'ells pertanyen a sectors com les agències de viatges, transport, hostaleria i oci, que no preveuen tornar a una certa normalitat fins a la Setmana Santa del 2021.La represa que s'esperava durant l'estiu no s'ha produït, bàsicament per tot el seguit de rebrots i confinamnets puntuals que s'han produït. Això ha afectat especialment el sector turístic. Però vala dir que segons l'entitat cameral, els sectors no turístics encara no responen positivament. En aquest sentit, no s'observa una millora quant a inversió o consum.A aquest escenari s'hi ha afegit al mes d'octubre l'impacte econòmic negatiu que tindrà, segons la Cambra, el tancament de bars i restaurants, estimat entre 366 i 539 milions d'euros. A això caldria afegir el derivat de la reducció d'aforaments a espais culturals, comerços i altres durant quinze dies, i que es traduirà en un empitjorament de la taxa de variació del PIB en el quart trimestre de l’any.Sobre les mesures de resposta a la crisi adoptades pel Govern , la Cambra les considera "insuficients". En relació als 40 milions en ajuts directes al sector de la restauració anunciats per la Generalitat, Joan Canadell ha reclamat que "s'activin i arrribin a les empreses l'abans possible, però pensem que 40 milions no seran suficients", i ha demanat que s'ampliïn a 100 milions. Aquesta seria la quantitat que podria ser eficaç per evitar el "tancament definitiu" de locals i negocis. D'aquesta xifra, 32 serien per compensar la pèrdua d'ingressos i els 72 restants per ajudar a pagar les despeses fixes com el lloguer o els subministraments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor