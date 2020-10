«Trobo a faltar poder abraçar als alumnes que venen a l'escola»

Des que hi ha la crisi del coronavirus troba a faltar les abraçades als nens que van a l'Escola Vallgorguina. Foto: Jordi Purtí

"Invertim molt temps en neteja i en totes aquelles accions que serveixin per evitar que ningú de l'escola s'hagi de confinar."

Judith de Juan (Barcelona 1964) és la conserge de l'Escola Vallgorguina des de fa 12 anys . La crisi sanitària de la Covid-19 ho ha canviat tot i la seva feina també. Encara que treballa en una escola d'un municipi del Baix Montseny de pocs habitants, els protocols a l'escola per prevenir el coronavirus són molt estrictes.En aquesta entrevista explica quin és el seu dia a dia i com ha canviat la seva relació amb els nens i les nenes.- Molt. Els nens estan molt separats en el seu entorn habitual i aleshores el contacte és mínim. Jo hi tinc molt poc contacte, cosa que abans sí que tenia. Tampoc no es poden barrejar grups de nens que no siguin estables quan surten al pati. Això fa que entre ells no puguin pràcticament interactuar. Hi havia programes de tutoria que els nens grans ajudaven a llegir als més petits i ara ja no es pot fer. Al menjador les coses també són més complicades, precisament per la separació que han de tenir els nens i, com que han de dinar per torns, tot es fa més llarg.- I tant, entren per cinc portes diferents i en horaris diferents de manera que entra un grup cada deu minuts. I, és clar, amb el termòmetre i el gel hidroalcohòlic, tant a l'entrada del matí com la de la tarda. O sigui, tot és més complicat però, més enllà del temps que dediquem a fer aquestes accions per protegir els nens, ho podem fer bé perquè és una escola d'una sola línia i no arribem als dos-cents alumnes repartits de P3 a 6è de primària.- Evidentment, faig la feina que ja tenia abans però ara també s'han de desinfectar els lavabos, ho faig quan els nens acaben el pati i se'n van cap a les aules. També el sabó de les mans, les aixetes, les piques, les tasses, vaja tot.- Oh! Els nens s'han adaptat millor que no pas els adults! Els nens s'adapten de seguida a qualsevol situació. De fet, ja vàrem fer casal d'estiu i els nens petits ja van venir amb mascareta, no fem abraçades, no compartim, no fem petons, cosa que abans sí que es feia. Són totes aquestes coses que jo les trobo a faltar molt. Home, si un nen té un mal dia, se l'abraça però tot plegat ha canviat i es nota.- Bé, per resumir-ho és invertir més temps que no pas abans de la Covid-19. Arribo a l'escola una mica abans de tres quarts de vuit del matí, desinfecto tot el que s'hagi de desinfectar. Invertim molt temps en neteja i en totes aquelles accions que serveixin per evitar que ningú de l'escola s'hagi de confinar. De moment, després d'un mes d'haver començat el curs ens n'hem sortit molt bé.- Hi ha dues aules de confinament mentre no ve el pare o la mare a buscar el nen. Si detectem que algun dels alumnes té febre se'l confina a una d'aquestes aules amb el seu tutor i es truca als pares i després, tal com marca el protocol, se li haurà de fer el PCR i fins que no tingui els resultats no pot tornar a l'escola sempre que sigui negatiu.

