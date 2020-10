El 10è Festival Elmini d'Olot es farà sota mínims el primer cap de setmana de desembre

Alba Agustçi, de La Química, durant la conferència de premsa de presentació. Foto: XBC.

El cartell d'enguany del Festival Elmini. Foto: CISCOKSL.

El Festival Elmini d'Olot havia de celebrar enguany la desena convocatòria del 12 al 15 de març. Després de molts estira-i-arronsa, la imposició de l'estat d'alarma i el confinament total de la població van obligar a suspendre'l.Des de l'associació La Química, que són els qui l'organitzen, proposen ara de fer-lo –si no hi ha res de nou– el primer cap de setmana de desembre, del 4 al 6, sota mínims, amb cinc concerts a la Sala El Torín i l'aforament limitat, a hores d'ara, a un màxim de 110 persones assegudes.És el que va explicar ahir els membres de La Química, Alba Agustí i Marc Busquets, en una conferència de premsa telemàtica, en què van reconèixer que no havien pogut programar tots els artistes que tenien al cartell del març i van decidir que tots els concerts es farien amb la limitació de l’espai ja esmentada, tot reduint aforament i col·locant cadires separades, i un sol espectacle al dia.Així, divendres actuaran Adams Giles Levy, i seguidament una de les bandes preferides de l'Elmini –que havia de formar part del cartell dels 10 any–:, Senior i el Cor Brutal.Dissabte es podrà gaudir del concert de l’artista internacional australià, Steve Smyth, amb un directe molt potent que l’ha portat a girar amb bandes tan conegudes com The Killers. I es tancarà la nit amb el directe de BigBlack Rhino i el carisma de la seva cantant.Ferran Palau és un dels artistes que més ha sorprès i que més encaixa amb la filosofia del festival. Ja el van portar als “Concerts d’estar per casa” quan va treure el seu primer disc, i ara, després d’haver-se convertit en un dels artistes més valorats i de més qualitat de l’escena musical catalana, actuarà amb la banda sencera a la Sala El Torín diumenge a la tarda, i serà l’encarregat de tancar aquests deu anys de festival en un concert organitzat conjuntament amb l’Institut de Cultura de la ciutat d’Olot.[Vegeu la informació detallada de tots els concerts en aquest vincle .]Les entrades es poden adquirir ja al web oficial del festival . A la conferència de premsa s’ha volgut recalcar, també, que el festival es posarà en contacte amb totes les persones que tenien ja adquirides les entrades del març per a gestionar-ne la devolució en el cas dels concerts que finalment no es poden celebrar, i per a comunicar la nova data i hora dels concerts que sí que es faran a tothom que tenia l’entrada adquirida. En cas que la data del desembre no els hi vagi bé, també es procedirà a retornar els diners.El “Senyor de Elmini” és una de les icones característiques de la imatgeria del festival que ha acompanyat tots els cartells de totes les edicions del festival. El dissenyador és l'artista gràfic CISCOKSL. Un cartell, juntament amb el díptic i tríptics informatius, que des de fa tres anys és dissenyat i maquetat per Xevi Prat, fundador i màxim responsable de l’empresa “demaneragrafica”, qui sempre ha donat suport incondicional al festival.Enguany el podem veure bevent ratafia, com a bon olotí, i tocant la seva bateria personalitzada amb els 10 anys escrits al ressonador del bombo.També, s'hi pot veure el logo #AlertaRoja, en el nou cartell d'Elmini, ja que es vol expressar el suport a tots els professionals del sector de l’espectacle i els esdeveniments, i a les seves famílies, que tant pateixen les conseqüències de les imposicions polítiques arran de la crisi sanitària.El festival Elmini és creat i organitzat per l’associació La Química, entitat sense ànim de lucre formada per diverses persones actives tant en el camp de la música, les arts, la gestió cultural, i que totes, de manera directa estan relacionades amb la comarca de la Garrotxa.Elmini va néixer sota la idea i l’objectiu de portar a la ciutat d’Olot concerts en solitari d’artistes que habitualment es presenten acompanyats del seu grup. Aix ha fet que des de la primera edició i fins avui, que arribem ja a la desena, el festival tingui un format intimista amb la voluntat de potenciar la connexió i interacció entre músic i públic.En definitiva, Elmini és més que un festival. A més de voler acostar públic i artista mitjançant concerts íntims i de petit format, també vol ser una plataforma pels artistes emergents i un festival de referència, tant per la seva proposta innovadora, com per la qualitat de la seva programació i el seu eclecticisme. Tot en un indret de Catalunya apartada de les grans ciutats, i on també es pretén potenciar totes les qualitats turístiques, gastron miques, hist riques i culturals que té aquesta petita ciutat.

