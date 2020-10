Enxampat amb 23.000 pastilles d'èxtasi al peatge del Vendrell

La Guardia Civil va detenir diumenge un home de 40 anys i veí del Vendrell (Baix Penedès) per conduir un cotxe amb 23.000 pastilles d'MDMA, droga sintètica coneguda popularment com èxtasi. La policia el va aturar en el marc d'un dispositiu preventiu desplegat a l'altura del peatge del mateix municipi, on conflueixen l'AP-7 amb la C-32.Els agents van veure com un cotxe alentia excessivament la marxa a l'hora de passar el peatge previ al control, fet que els va induir a aturar-lo. Un cop van identificar el conductor i li van demanar inspeccionar l'equipatge, els guàrdies civils van notar l'home "extremadament nerviós" i li van demanar obrir les maletes. Dins, entre algunes peces de roba, hi van trobar diversos paquets envasats al buit amb pastilles susceptibles de ser èxtasi.