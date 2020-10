El Govern acorda amb Barcelona una inversió de 52 milions d'euros per fer obres a les escoles

L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han tancat un acord perquè el Govern destini 52 milions d'euros a obres de reforma, ampliació i millora de les escoles de la capital. L'alcaldessa, Ada Colau, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, han segellat un pacte que afectarà els centres educatius de titularitat pública d’educació infantil i primària, instituts-escola, i instituts d’educació secundària i postobligatòria.Les dues administracions comparteixen competències educatives a través del Consorci d'Educació de Barcelona i segons dades de l'Ajuntament les aportacions que uns i altres han fet per a la millora de les escoles els últims anys ha estat desigual. Segons aquestes dades, entre el 2016 i el 2019, l’Ajuntament ha aportat el 88% de la inversió, un total de 86,6 milions d’euros, mentre que la Generalitat ha invertit el 12% del que s’ha invertit, 11,8 milions d’euros.L'acord tancat avui serà vigent fins al 2026 amb l'objectiu de reequilibrar aquests percentatges. A banda de l’acord per a la inversió extraordinària de 52 milions d’euros, la Generalitat explicita en el present conveni que l’aportació ordinària al Consorci d’Educació per a obres arribarà als 24,5 milions d’euros en els propers 7 anys, amb una quantitat anual de 3,5 milions d’euros.Així, els 52 milions d’euros extraordinaris se sumaran a aquesta dotació ordinària de 24 milions d’euros. Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona es compromet a mantenir la seva actual inversió a través del Consorci d’Educació, com a mínim, amb 15 milions d’euros anuals,

