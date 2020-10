Osama Vinladen: «El meu germà es diu Sadam Huseín»

🔉Osama VinLaden al #QTJ!



"Cuando tumbó las torres gemelas, el nombre se puso en fama"



"Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña"



▶️ Entrevistem Vinladen, futbolista de la 2ª Divisió peruana! https://t.co/8uZWPZpKEc pic.twitter.com/MNLVcdJOIG — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) October 20, 2020

Un fitxatge de la segona divisió peruana de futbol ha revolucionat les xarxes socials pel nom del jugador implicat: Osama Vinladen. Es tracta d'un jove migcampista que ha jugat en les categories inferiors de la selecció del Perú i que ara s'ha convertit en un fenomen viral.Però el particular nom d'Osama Vinladen Jiménez López va més enllà. En una entrevista al programa Què t'hi jugues de la Ser , el peruà va explicar que el seu germà es diu Sadam Huseín i que el seu pare encara no en va tenir prou: "Volia posar George Bush al tercer fill, però va ser una nena".Sobre l'origen del seu nom, Vinladen assegura que ve per la fama del terrorista: "Amb l'atemptat de l'11 de setembre del 2001 es va fer molt famós, i jo vaig néixer el 2002", diu. Ara, amb 18 anys, ja l'ha interioritzat: "Vaig pensar en canviar-me el nom, però ara el veig com una cosa normal i m'agrada", afirma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor