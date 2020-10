El repte de l'aigua: combatre el canvi climàtic i generar ocupació de qualitat

Barcelona i la seva àrea metropolitana posseeixen el coneixement, l’experiència i la tecnologia per convertir-se en campiones europees de la sostenibilitat

El canvi climàtic avança imparable i cada minut compta. L’aigua, font de vida i origen de les civilitzacions mil·lenàries que van néixer a la conca del Mediterrani, juga un paper vital per mitigar els efectes del canvi climàtic i per construir territoris autosuficients i més independents de les condicions ambientals. Instaurar un nou cicle virtuós en el qual es reutilitzin tots els recursos, inclosos els hídrics, pot ser un gran motor que impulsi la reconstrucció econòmica i social necessària per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19.El 24 d’octubre, Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, és un bon moment per reflexionar sobre aquesta situació, però també per proposar solucions. Aigües de Barcelona , precursora de l’economia circular, treballa perquè la ciutat i el seu entorn tinguin un paper de lideratge davant el principal repte col·lectiu, al costat de la crisi sanitària, que té per davant la humanitat.Actor clau en l’acció pel clima, la companyia basa la seva estratègia en el desenvolupament de solucions per adaptar-se al canvi climàtic i mitigar-lo, així com models d’economia circular i responsables amb el clima. Barcelona i la seva àrea metropolitana posseeixen el coneixement, l’experiència i la tecnologia per convertir-se en campiones europees de la sostenibilitat i en un hub mundial de referència en autosuficiència i resiliència hídrica, energètica, amb residu zero i amb plena adaptació al canvi climàtic.En el marc del Pacte Verd Europeu (EU Green Deal), Barcelona té l’oportunitat de convertir la resiliència ambiental en un sector estratègic que serveixi de catalitzador per al seu ecosistema emprenedor, especialment en l’àrea de l’aigua i les tecnologies verdes. Una manera de generar creixement sostenible i ocupació de qualitat. El sector de l’aigua com a motor d’una profunda transició econòmica i ecològica.La conca del Mediterrani, que disposa d’una rica producció agrícola i d’aliments, és una zona de gran tensió hídrica, que s’ha disparat amb l’escalfament global. Davant d’aquest escenari, és clau treballar en fonts alternatives, que generin recurs local, dotin els territoris de més independència respecte de les condicions climàtiques o l’estat de les masses d’aigua i vetllin pels ecosistemes. La reutilització de l’aigua és una de les opcions imprescindibles per fer front als impactes de les sequeres, i amb un gran potencial de desenvolupament, ja que en l’actualitat només es tornen a aprofitar a Espanya entre el 5% i el 12% de les aigües depurades.Apostar per l’aigua regenerada, exemple de l’economia circular, a l’àrea metropolitana de Barcelona permetria, per exemple, eliminar la dependència de fonts hídriques alienes al territori, com l’aigua del riu Ter. Donar una nova vida als residus també és bàsic. Els fangs de les depuradores generen biometà, nova font de combustible "verd". Però no només això. Les depuradores es transformen així en ecofactories autosuficients que generen energies alternatives, bàsicament d’origen solar, mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Aigües de Barcelona , en una cita tan assenyalada com la d’avui, vol seguir conscienciant en la lluita contra el canvi climàtic i en la defensa de la sostenibilitat del territori. Però també actuar amb proactivitat, gràcies a la capacitat de plantejar projectes i inversions associades al cicle integral de l’aigua que contribueixin a una reconstrucció verda i digital, amb un nou model de creixement sostenible que generi ocupació de qualitat. Un futur diferent és possible.