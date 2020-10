Barcelona identifica dues de les persones que van exhibir símbols feixistes el 12 d'octubre

Avui a #ComissionsBCN portàvem aquesta Declaració Institucional per forçar a tots els grups (inclòs PP i C's) a desmarcar-se dels fets i rebutjar-los.



Finalment, no s'aprovarà pq @ERCbcn no ha volgut signar. ¿Pq es resisteixen a fer un cordó sanitari a l'extrema dreta? pic.twitter.com/tQapXB0is8 — Marc Serra Solé (@MarcSerraSole) October 21, 2020

L'Ajuntament de Barcelona ha identificat dues de les persones que van exhibir símbols feixistes a Colom el 12 d'octubre i, amb aquesta nova informació, ha ampliat la denúncia que va presentar la setmana passada a la Fiscalia d'Odi a través de l'Oficina per la No Discriminació (OND). La identificació d'aquestes dues persones s'ha pogut fer gràcies a la col·laboració ciutadana, expliquen fonts del consistori.L'OND va analitzar les imatges de la concentració espanyolista a Colom, en què es veien banderes franquistes o esvàstiques i com participants proclamaven crits com "Heil Hitler" o "Viva Franco", i va presentar la denúncia l'endemà del 12 d'octubre.En l'escrit d'ampliació, presentat aquest dilluns, l'Oficina per la No Discriminació sosté que els fets que van tenir lloc a Colom "afecten els interessos de la ciutat". El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra ha demanat "altura de mires i sentit de responsabilitat" a totes les forces amb representació a l'Ajuntament i ha informat que el govern municipal no ha pogut tirar endavant una declaració institucional que rebuig cap a "qualsevol enaltiment, justificació, negació i trivialització" de delictes de genocidi o lesa humanitat, així com a qualsevol incitació a l'odi per qüestions de raça, ideologia, identitat sexual o religió.Serra ha criticat ERC per "no voler firmar" la declaració institucional. "Per què es resisteixen a fer un cordó sanitari a l'extrema dreta?", ha preguntat el regidor. Fonts d'ERC expliquen que la negativa a firmar la declaració institucional es deu al fet que el govern municipal va pactar amb Ciutadans una modificació del text inicial en què se separa la manifestació a Colom de la resta de mobilitzacions del 12 d'octubre. "Blanquejar el 12-O quan des de 2012 partits com Cs i PP s'han afegit a les mobilitzacions d'extrema dreta no és acceptable", argumenten.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor