Sánchez avisa Casado que és el «blanc» de la moció de Vox

Contundent rèplica del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al líder de Vox, Santiago Abascal en el debat de la moció de censura . El cap de l'executiu ha criticat el dirigent del partit d'ultradreta per "convertir el Parlament en un gran plató" on Abascal s'erigeix com "el protagonista heroic". "Si aquesta iniciativa no aspira a substituir el govern, què fem aquí, senyor Abascal?", s'ha interrogat.Sánchez ha lamentat la iniciativa de Vox, orientada a la "propaganda" i a la "confrontació entre espanyols", i ha recordat que el dirigent del partit ultraconservador va buscar un candidat independent perquè es postulés com a presidenciable "i per absència de voluntaris s'ha vist obligada a presentar-la Abascal".Encara amb la incògnita del sentit del vot del PP, Sánchez ha assegurat que la moció constitueix una "opa hostil" del partit d'extrema dreta a la formació de Pablo Casado. A les files populars existeix divisió entre els partidaris de l'abstenció , com ara l'exportaveu parlamentària Cayetana Álvarez de Toledo; i els que defensen el 'no', com ara l'expresident del govern espanyol, José María Aznar.Sánchez ha reclamat al PP que s'oposi a la moció perquè a parer seu del que voti el partit de la gavina depèn que "l'autoritarisme, la intolerància i la fúria prevalguin en la dreta espanyola". El president espanyol ha convidat Casado a "impedir la deriva". "Vostè no és el beneficiari sinó el blanc d'aquest atac", l'ha advertit.El president espanyol ha advertit el dirigent de Vox, "el partit que més donacions privades rep", que gran part de la societat rebutja el discurs de la formació d'ultradreta. "Volen dividir-nos, enfrontar-nos, aquesta és la raó de la seva moció de censura", ha criticat. Sánchez ha asseverat, però, que la majoria dels ciutadans descarten "el camí de l'odi" que proposa el partit.En la rèplica a Abascal, l'inquilí de La Moncloa ha repassat el currículum polític d'Abascal. "El 2013 (l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza) Aguirre el va posar al capdavant d'una fundació prescindible. Podria haver aconseguit fer-hi alguna cosa. Comptava amb un sou de 82.000 euros, superior al del president del govern. I què va aconseguir? Res", ha relatat.La moció ha servit a Vox com a escenari per desplegar el seu discurs al Congrés dels Diputats sense límit de temps. Des d'aquesta tribuna privilegiada, Abascal ha acusat els diputats independentistes i sobiranistes de ser "ocupes" i "colpistes". "Els partits que aspiren a destruir la sobirania no han de ser legals", ha defensat el dirigent de Vox en un discurs en què ha titllat Sánchez de "negligent" i "criminal" per la seva gestió de la crisi sanitària.En un darrer intent que el PP doni suport a la moció de censura, Abascal ha promès que si la moció prosperés, convocaria eleccions abans de final d'any. Tanmateix, el vot dels 88 diputats del partit de Casado, sumat al dels 52 representants de Vox, seria insuficient perquè la iniciativa tirés endavant. El partit de Casado, que es debat entre el 'no' i l'abstenció, desvelarà demà el sentit del seu vot.L'encarregat de defensar els motius de la moció ha estat el diputat català Ignacio Garriga. El dirigent de Vox ha obtingut així un aparador mediàtic a les portes de la precampanya electoral catalana, en què serà el cap de llista del partit ultraconservador. Garriga s'ha mostrat bel·ligerant amb el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, per la tramitació dels indults dels dirigents independentistes empresonats. "Vostè és el notari major del regne d'Espanya i s'està convertint en el notari dels separatistes. A quants vots per als pressupostos surt l'indult?", li ha etzibat.

