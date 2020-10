Vox converteix el Congrés en un aparador electoral amb una moció fallida

Una moció de censura destinada al fracàs ha servit a Vox com a escenari per desplegar el seu discurs al Congrés dels Diputats sense límit de temps. Des d'aquesta tribuna privilegiada, el líder del partit d'ultradreta, Santiago Abascal, ha acusat els diputats independentistes i sobiranistes de ser "ocupes" i "colpistes", en la línia dels crits contra els diputats d'ERC llançats pels partidaris de la formació concentrats a les portes de la Cambra Baixa."No són diputats legítims d'aquest Congrés" i "se'ls ha d'anomenar renegats", ja que "han vingut a aquesta institució per jurar destruir-la", ha afirmat. "Els partits que aspiren a destruir la sobirania no han de ser legals", ha defensat el dirigent de Vox en un discurs en què ha desqualificat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'ha acusat de "mentider sense escrúpols capaç de qualsevol cosa" i ha titllat de "negligent" i "criminal" la seva gestió de la crisi sanitària.En un darrer intent que el PP doni suport a la moció de censura, Abascal ha promès que si la moció prosperés, convocaria eleccions abans de final d'any. Tanmateix, el vot dels 89 diputats del partit de Pablo Casado seria insuficient perquè la iniciativa tirés endavant. El Partit Popular ha amagat el sentit del seu vot fins l'últim moment, conscient de la divisió interna entre els partidaris de l'abstenció , com ara l'exportaveu parlamentària Cayetana Álvarez de Toledo; i els que defensen el 'no', com ara l'expresident del govern espanyol, José María Aznar.L'encarregat de defensar els motius de la moció ha estat el diputat català Ignacio Garriga, en un aparador mediàtic que li ofereix visibilitat a les portes de la precampanya electoral catalana, en què serà el cap de llista del partit ultraconservador. Garriga s'ha mostrat bel·ligerant amb el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, per la tramitació dels indults dels dirigents independentistes empresonats. "Vostè és el notari major del regne d'Espanya i s'està convertint en el notari dels separatistes. A quants vots per als pressupostos surt l'indult?", li ha etzibat.Ciutadans també ha rebut dards del diputat de Vox. Garriga ha interpel·lat el diputat Edmundo Val, antic membre de l'Advocacia de l'Estat, a qui ha demanat "on ha quedat el seu compromís amb l'ordre constitucional" "El va purgar Sánchez com a pas previ per negociar amb separatistes. Què l'ha dut a negociar els pressupostos d'un procés que persegueix la voladura constitucional?", ha afirmat.

