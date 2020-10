El coronavirus, a ritme de rècord: el risc de rebrot puja 75 punts de cop i arriba als 541

Altres notícies que et poden interessar

El risc de rebrot per Covid-19 a Catalunya continua creixent de forma imparable i aquest dimecres ha viscut un creixement brutal de 75 punts que el fa arribar a 541. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, creix una dècima, d'1,28 a 1,38.En l'actualització de dades s'han declarat més de 4.000 nous positius (4.024), el que suposa un total de 210.318 casos acumulats des de l'inici de la pandèmia.També s'ha informat de 31 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.701. D'altra banda, hi ha 57 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 1.442 persones, 243 de les quals a l'UCI (+4).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor