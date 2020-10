Aragonès assegura que l'absolució de Trapero «desmunta» la causa general contra l'independentisme

El vicepresident Pere Aragonès ha reclamat avui l'amnistia i el dret d'autodeterminació com a vies per resoldre el conflicte polític. Ha afirmat que l'absolució de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per l'Audiència Nacional constata que "s'està desmuntant la causa general contra l'independentisme". Aragonès ha mostrat "l'alegria" del Govern per aquesta sentència, així com la solidaritat amb els quatre membres de la Mesa del Parlament inhabilitats "per permetre que es fes un debat al Parlament".Després de la sentència de l'Audiència Nacional que ha absolt el major Josep Lluís Trapero i la resta de la cúpula policial, Aragonès ha preguntat: "Què hi fa el conseller Joaquim Forn a la presó? Què hi fa la presidenta Forcadell? Què hi fan els presos polítics a la presó?, quan s'està desmuntant la causa general contra l'independentisme".Aragonès, en una resposta a Sergi Sabrià, d'ERC, s'ha tornat a referir a les sentències contra la Mesa i d'absolució a la cúpula policial, expressant que "l'amnistia ha de ser l'eina" per tancar definitivament la repressió judicial contra el sobiranisme. El vicepresident ha assenyalat quins són els dos elements bàsics per posar fi de manera negociada al conflicte polític: "Amnistia i fi de la repressió, i que voti la gent, que vol dir democràcia", ha dit. Aragonès ha afirmat: "El virus no ha eliminat la repressió".L'altra tema que ha centrat la sessió de control ha estat la gestió de la pandèmia. A respostes dels grups parlamentaris, Pere Aragonès ha posat en valor la gestió del Govern, destacant l'esforç fet, que ha expressat en l'increment de tests fets, que han passat de 5.000 a la setmana a més de 150.000. Els recursos han anat destinats a l'àmbit de salut (amb un miler de milions d'euros), especialment a compra de subministraments i a la compensació al personal sanitari, a la contractació de més personal d'ensenyament i a les noves necessitats en l'àmbit residencial.Aragonès ha anunciat que el Govern convocarà els grups parlamentaris per tractar la crisi sanitària i que mai "dissimularà" sobre la gravetat de la situació pandèmica. Ha fet una crida a la ciutadania perquè compleixi amb les mesures de restricció per evitar haver-les d'endurir. Ha recordat que hi ha un marge del dèficit del 0,2 i que això permetrà engegar un pla de xoc del Govern que cobrirà les necessitats dels sectors més vulnerables, els autònoms i les urgències del món universitari. Sobre el fons europeus, i en resposta a una pregunta de Miquel Iceta, el vicepresident Pere Aragonès ha reclamat al PSC que doni suport a la voluntat del Govern que sigui Catalunya la que gestioni els fons provinents de la Unió Europea que hi vagin destinats.Amb anterioritat, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat també la resposta de l'executiu davant la pandèmia durant la sessió de control. "El Govern no improvisa", ha dit amb contundència. Vergés ha subratllat que l'impacte de la Covid-19 serà enorme i que lluitarà amb l'Estat perquè assumeixi les seves responsabilitats per combatre la crisi sanitària. Ha recordat, en resposta a Jorge Soler, de Ciutadans, el paquet de mesures anunciades pel Govern, com la de reduir al 50% els lloguers dels locals comercials tancats forçosament pel coronavirus.Ramon Tremosa, conseller d'Empresa i Coneixement, ha assegurat en la sessió de control al Govern que la intenció del Govern és "esgotar tot el pressupost" per ajudar el teixit empresarial. Tremosa ha explicat que l'executiu català destinarà -com es va anunciar- 40 milions en subvencions ampliables que farà que cada negoci rebi un ajut de fins a 1.500 euros. També ha recordat que s'ha aprovat una línia de finançament de l'ICF per 20 milions d'euros que suposaran fins a 15.000 euros més despeses de risc per a cada negoci que ho demani.El conseller, en resposta a una pregunta d'Eva Granados, del PSC, ha explicat que Catalunya va recaptar l'any passat uns 100.000 milions en impostos, la major part per part de l'Estat. "Qui té carn a la graella és el govern espanyol", ha assegurat el conseller.

