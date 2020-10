El 70% dels alumnes d'una escola d'Osor no assisteixen a classe perquè no volen portar mascareta

Altres notícies que et poden interessar

A l'escola La Vall d'Osor hi estudien 24 alumnes repartits en tres aules. Una és d'infantil, i a les altres dues s'hi reparteixen els nens de 1r a 6è de primària. Abans de començar el curs, el centre va demanar que tots els estudiants poguessin ser tractats com un grup estable. Però tres dies abans d'iniciar les classes, explica l'AFA, el Departament els ho va denegar."Hem de tenir en compte que hi ha cinc grups de germans repartits entre infantil i primària, i que tots els nens han jugat i fet vida entre ells; ja no vam entendre gaire aquesta mesura", explica Alemany. Amb la represa de les classes, els nens van començar a anar a les aules amb mascareta. Però l'AFA critica que una mesura que inicialment havia de durar quinze dies, s'ha acabat convertint en permanent.I això, en un poble petit com és Osor, ha fet que les famílies alcin la veu. Els pares i mares sostenen que en una escola rural com La Vall, amb espais oberts i "ben ventilada", els nens han de poder anar a classe sense dur mascareta. "Demanem que les famílies, durant l'horari escolar, puguem decidir si els nostres fills i filles assisteixen a escola amb o sense mascareta", explica Ruth Alemany.La presidenta de l'AFA reivindica "la peculiaritat" de l'escola i sosté que a les tres aules de què disposa el centre es poden mantenir distàncies sense problemes. A més, Ruth Alemany critica que els nens i nenes ja comencen a notar "els efectes negatius" de dur mascareta durant tantes hores. "Es queixen de mal de cap, alguns tenen èczemes rere les orelles...", explica.Per fer-se escoltar, l'AFA de l'escola La Vall ha engegat una campanya de protesta. L'han batejada amb el lema "A l'escola volem respirar!". Comença aquest dimarts amb una jornada d'absentisme i s'allargarà fins al 20 de novembre, Dia Universal dels Drets dels Infants.Aquest dimarts, 17 dels 24 alumnes no han anat a classe. Les famílies s'han organitzat i han substituït l'estona a les aules per tallers, que s'han fet en diferents espais del poble. A cadascun, els nens han après quins drets tenen els infants. "Els volem ensenyar què poden demanar i com explicar-se o queixar-se, perquè evidentment també són persones com nosaltres", explica Alemany.La presidenta de l'AFA diu que arribar a fer absentisme ha estat l'última opció davant el silenci –o les respostes poc concretes- que els ha donat la Generalitat. Ruth Alemany explica que van enviar una carta a inspecció, que van intentar parlar amb el delegat d'Educació a Girona sense èxit i que també han tramès un escrit tant a aquest Departament com el de Salut, però que s'han trobat "amb silenci o bé respostes automàtiques".Ara, les famílies d'Osor esperen que la Generalitat els doni una resposta que tingui en compte "la peculiaritat" de l'escola i que, si pot ser, també pugui aplicar-se a més centres. "No fem res més que reclamar un dret que tenen els nostres fills i filles, i que creiem que se'ns vulnera; amb els infants hi ha una mena d'acarnissament i no ho trobem just", concreta Alemany, en referència a les mesures preses arran de la pandèmia."Nosaltres no neguem la situació", afegeix la presidenta de l'AFA en referència a l'impacte del coronavirus. "Però també som conscients que vivim en un poble, amb una escola que no ha tingut cap cas positiu", hi afegeix Ruth Alemany.La presidenta de l'AFA diu que en cap cas les famílies es plantegen desescolaritzar els nens, però sí que han decidit "passar a l'acció" per fer-se escoltar. "Entenem que l'escola és necessària, però també creiem que els nostres fills han de fer valer els seus drets; estem aquí per ajudar-los", afirma Alemany.Aquest dimarts, durant tot el dia, els nens no han anat a classe. I si no reben resposta, des d'ara i durant un mes, els alumnes faran una tarda d'absentisme a la setmana. La campanya s'acabarà el proper 20 de novembre, dia en què les famílies d'Osor preveuen manifestar-se davant els serveis territorials d'Educació a Girona.Abans de les famílies de l'escola La Vall, els pares i mares de Mieres (Garrotxa) també van protestar contra l'ús de la màscara a les aules.En aquest cas, els 31 alumnes de primària de l'escola Finestres també van fer un dia d'absentisme. I en aquella ocasió, la resposta del delegat d'Educació, Martí Fonalleras, va ser clara: en cap cas el Departament permetria que s'anés a classe sense mascareta.