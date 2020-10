Desenvolupen a Barcelona intel·ligència artificial per detectar si un fetge es pot trasplantar

Investigadors del Vall d'Hebron i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han desenvolupat un algoritme d'intel·ligència artificial que permet conèixer els nivells de greix del fetge. La tecnologia, basada en fotografies de l'òrgan fetes amb un telèfon mòbil, ajudarà a conèixer de forma més eficient si un fetge és apte per al trasplantament. El fetge és el segon òrgan que més es trasplanta, per darrere dels ronyons, amb més de 1.000 intervencions cada any a l'estat espanyol. Ara bé, en moltes ocasions, els fetges candidats han de descartar-se en no ser aptes per al trasplantament i una de les causes és l'esteatosi o acumulació de greix.El fred necessari per conservar el fetge provoca que el greix formi petits cristalls que trenquen les cèl·lules i això pot ocasionar que l'òrgan quedi molt danyat. Per això, analitzar els nivells de greix al fetge per saber si es pot trasplantar és clau. Aquesta valoració s'acostuma a realitzar a simple vista per part del cirurgià, que observa la tonalitat del color groc, característic del greix.Investigadors de l'àrea de Malalties Digestives i Hepàtiques del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), el Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i de la Unitat de recerca BCN MedTech i del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF han desenvolupat Livercolor, una eina que permet valorar objectivament el grau d'esteatosi a partir de fotografies del fetge.Es tracta de fer una fotografia amb el mòbil al fetge candidat per al trasplantament i passar-la per un algoritme d'intel·ligència artificial basat en característiques del color i la textura i que l'eina informi dels nivells de greix i si l'òrgan és vàlid o no per al trasplantament. Aquesta és la idea dels creadors de Livercolor.L'eina d'intel·ligència artificial en què es basa aquesta tecnologia ha estat entrenada amb fotografies de fetge etiquetades segons el resultat de la biòpsia de fetge, que és la forma més fiable de conèixer el grau d'esteatosi. "En la clínica, Livercolor seria capaç de determinar si una tonalitat de groc i una textura concretes indiquen un nivell d'esteatosi apte o no per al trasplantament. En cas de no ser apte, el fetge es descartaria", explica la doctora Concepción Gómez-Gavara, cirurgiana del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigadora de l'àrea de Malalties Digestives i Hepàtiques del VHIR.L'ús de Livercolor és, per tant, una metodologia més objectiva a l'hora de decidir si és necessari o no descartar el fetge, en comparació a la valoració visual. "Aquesta tecnologia permetria aprofitar un major nombre de fetges, que d'una altra forma es descartarien. És un mètode clarament més eficient que la decisió basada en el que el metge veu a simple vista", explica la doctora Itxarone Bilbao, cap de Secció del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments."Ara estem treballant en una una app mòbil per poder dur a terme un estudi multicèntric que permeti aplicar la tecnologia en pacients en un futur proper", afegeix la doctora Gemma Piella, investigadora de la Unitat de recerca BCN MedTech de la UPF. "Confiem que, un cop desenvolupat, el projecte acabi sent d'utilitat de manera general i faciliti el procés en les donacions de fetge", conclou Javier Vázquez-Corral, investigador del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF.Actualment, Livercolor participa en el Programa de Preacceleració de Barcelona Activa, una iniciativa d'acompanyament i suport de projectes amb alt impacte tecnològic en el seu procés d'entrada al mercat. Livercolor va ser un dels deu projectes seleccionats per participar en aquesta edició del programa. La iniciativa ha rebut 110.000 euros de finançament de la Fundación Mutua Madrileña a través de les XVII Ajudes a la Recerca en Salut, que permetran continuar desenvolupant la plataforma Livercolor.

