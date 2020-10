La lleidatana que va quedar paraplègica per una epidural reclama 3,5 milions d'indemnització

Carmen Mejía és una lleidatana de 37 anys que va amb cadira de rodes des de l'any passat després del naixement de la seva filla a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'epidural que se li va administrar li va provocar un hematoma a la medul·la espinal que va quedar danyada després de les intervencions.Els fets van passar el 4 de novembre del 2019 i ara la dona reclama 3,5 milions d'euros d'indemnització a l'Institut Català de la Salut (ICS) atès que considera que es va practicar una negligència amb ella. Mejía assegura que ella una dona sana i que ara va amb cadira de rodes per culpa de les intervencions al centre hospitalari lleidatà.Ella recorda que va estar tota una nit amb l'hematoma i que després de ser visitada per una ginecòloga i alertar que no sentia les cames, va ser traslladada a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona. D'allà va ser conduïda a l'Institut Guttman de la capital catalana, on se li va comunicar que la seva lesió seria irreversible.La família assegura que encara no han rebut cap explicació de l'Arnau de Vilanova així com tampoc cap ajuda ni mèdica ni psicològica.

