José Mujica deixa el Senat amb un emotiu discurs: «Fa dècades que no cultivo l'odi al meu jardí»

Mujica deja el Senado uruguayo a sus 85 años con un emotivo discurso y un gesto político https://t.co/vRvtpmajy2 pic.twitter.com/5H5dN4L3qf — naiz: (@naiz_info) October 20, 2020

Última intervención de Mujica en el Senado:

"Y le quiero transmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida, triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae".

¡GRACIAS PEPE ‼️ pic.twitter.com/1yyDBOAkNB — Frente Amplio (@Frente_Amplio) October 20, 2020

Els expresidents d'Uruguai José Mujica i Julio María Sanguinetti han abandonat els seus escons al Senat en una emotiva última sessió amb la que posen fi a les seves dilatades trajectòries polítiques. Tots dos exmandataris, de 85 i 84 anys respectivament, han fet coincidir la seva sortida de la Cambra Alta i han rebut el reconeixement per la seva tasca per part de representants dels diferents partits polítics."Me'n vaig perquè m'està fent fora la pandèmia", diu Mujica, que va ser president entre el 2010 i el 2015. "Ser senador és parlar amb la gent i caminar per tot arreu", subratlla. Ara, afegeix, "estic amenaçat per totes bandes: per la vellesa i per la meva malaltia", en referència a una malaltia immunològica que pateix.Mujica sosté que "la biologia imposa canvis però també hi ha d'haver actitud de canvi de donar oportunitat a noves generacions i ajudar a construir el futur", i repassa la seva vida, entre altres coses els seus anys en la clandestinitat i els que va passar a la presó.El discurs de Mujica ha estat molt aplaudit a través de les xarxes socials: "Al meu jardí fa dècades que no hi cultivo l'odi, l'odi acaba estupiditzant perquè ens fa perdre objectivitat davant les coses, l'odi és cec com l'amor, però l'amor és creador i l'odi ens destrueix", ressalta l'expresident."He passat de tot, però no li tinc odi a ningú i vull transmetre als joves que triomfar a la vida no és guanyar sinó aixecar-se cada vegada que un cau", manté. El seu discurs va acabar amb tota la sala dempeus aplaudint-lo.

