​Alerta per un formatge de cabra amb listèria venut a Lidl

Información #AESAN sobre ALERTA ALIMENTARIA.



▶️ Presencia de Listeria monocytogenes en Queso Rulo de Cabra.

No hay casos asociados.✖

Se está procediendo a la retirada de los lotes de producto afectados. ✅



📌Más info en:https://t.co/iDp1bWHXgK — AESAN (@AESAN_gob_es) October 16, 2020

L’ Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha alertat sobre la presència de listèria en un formatge de cabra venut als supermercats de la cadena Lidl. Els productes afectats han estat distribuïts a Catalunya, a més d’Andalusia, País basc, Galícia, Madrid, Múrcia i País Valencià. A hores d’ara no hi ha cap cas d’intoxicació vinculat a l’alerta.La Listeria monocytogenes pot ser la causa de malalties gastrointestinals greus i símptomes similars a la grip. Es particularment perillós en embarassades.Aquest formatge de cabra ha estat elaborat als Països Baixos per l’empresa Jermi Käsewerk GMBH i es comercialitza des d’Alemanya. Es presenta embolcallat en plàstic en unitats de 100 grams i refrigerat. Els lots contaminats son: 407, 411, 412, 417 y 421, amb data de caducitat entre el 5 i el 9 de novembre.Lidl ha procedit a retirar el producte alterat i ha demanat a tothom qui en tingui que el torni a qualsevol botiga de la cadena, on se li reemborsarà el preu de compra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor