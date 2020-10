Torrent dona el tret de sortida al calendari per a les eleccions del 14-F

El calendari de dos mesos fins a la convocatòria automàtica de les eleccions del 14 de febrer es posarà en marxa aquest dijous. Així ho ha anunciat el president del Parlament, Roger Torrent, que ha comunicat al ple la impossibilitat de proposar un candidat a la investidura en el termini de deu dies hàbils ja esgotats. Un cop es consumeixin els dos mesos sense proclamar un president -JxCat ja ha deixat clar que no presentarà cap candidat per no "blanquejar" la inhabilitació de Quim Torra-, la cambra quedarà dissolta el 21 de desembre.La comunicació que ha fet Torrent equival a un ple d'investidura fallit, tal com contemplaven els serveis jurídics del Parlament, i l'acció ha estat acceptada per consens de tots els grups parlamentaris. En la intervenció de cadascun d'ells a la cambra, ja s'han deixat entreveure els missatges de la precampanya.Per una banda, els independentistes han lamentat la condemna per desobediència a la mesa presidida per Carme Forcadell i han contraposat l'absolució de Trapero i els Mossos a les dures penes dels líders independentistes per l'1-O. El president parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha denunciat l'"absoluta irresponsabilitat" que suposa que, "per culpa de la repressió", el Govern hagi de fer front a la pandèmia sense president arran de la inhabilitació de Torra. Per això, ha dit, no proposaran cap candidat en en els pròxims dos mesos, fet que considera que seria ser "còmplice" i "blanquejar" la situació.ERC, per la seva banda, ha recordat que la seva aposta inicial era reduir el període d'interinitat convocant les eleccions abans de la inhabilitació de Torra. "Avui estaríem a punt de formar Govern, però vam prioritzar l'acord", ha assegurat el president parlamentari dels republicans, Sergi Sabrià. De fet, ha llançat un missatge a JxCat quan ha afirmat que qui digui que assolir el 50% dels vots independentistes a les eleccions és un element "definitiu" estarà "enganyant". Segons ERC, no serà un element definitiu però sí "imprescindible".La diputada de la CUP Maria Sirvent ha tornat a insistir que aquest Govern no ha "acompanyat" l'independentisme mobilitzat i que ha estat més marcat per les "pugnes partidistes i el repartiment de cadires" que no pas per la construcció de la República. Pel que fa als comuns, la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, ha reclamat que l'any 2021 sigui "un punt d'inflexió" en què Catalunya "alci el cap com a país". Sota el seu criteri, aquesta és una legislatura "perduda" que no ha servit ni per avançar en el terreny nacional ni per avançar en el terreny social. "Les picabaralles entre socis de Govern han desviat el focus d'allò veritablement important", ha conclòs.Els partits constitucionalistes, per la seva banda, han defensat la urgència per passar pàgina al procés. Ciutadans s'ha presentat com l'alternativa "moderada i sensata" i Carlos Carrizosa ha carregat contra l'actual Govern, de qui diu que només pensa "en la meitat" de la població catalana. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha abanderat una Catalunya que "necessita un canvi" i la "màxima col·laboració" amb la Moncloa. L'actual executiu, ha lamentat, té "les prioritats equivocades" i per això cal un nou Govern "forn, estable i amb rumb".Més escèptic s'ha mostrat el PP amb la celebració de les eleccions. El popular Alejandro Fernández ha advertit que les eleccions no estan formalment convocades i ha vaticinat que JxCat acabarà presentant un candidat a la investidura en els pròxims dos mesos per evitar les eleccions del 14-F.

