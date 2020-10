Ortega Smith defensa que amb Franco «hi havia eleccions» i «les guanyava sempre el règim»

Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith), secretario general de Vox, sobre la dictadura franquista: "Había elecciones, lo que pasa es que siempre las ganaba el régimen"#LaNoche24h



📺 https://t.co/TtNJjPyYfW pic.twitter.com/Luv1uR6BCM — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) October 20, 2020

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, va defensar aquest dimarts que en el franquisme "hi havia eleccions" que "sempre guanyava el règim" i va carregar contra els que s'han "entestat a reescriure la història" i "vendre" la segona república espanyola com un període de "democràcia, pau i ordre".En una entrevista a RTVE, el diputat va aclarir que té "llibertat" per jutjar la història "com cregui convenient" i va explicar que hi ha historiadors que creuen que la Guerra Civil va començar amb un "procés previ" durant la república en el qual es "cremaven esglésies", "violaven monges" i hi havia "espanyols perseguits per les seves idees polítiques". "Es vivia en una pre-guerra. Això no era un paradigma de llibertat ni democràcia", insisteix.Per això, Ortega Smith creu que en la Guerra Civil "es van cometre atrocitats" i que "a les txeques es torturava la gent i no les va fer Franco". A més, critica "el discurs únic" que, segons la seva opinió, es pretén imposar. "S'han entestat a reescriure la història i dir que la república era paradisíaca, democràcia, pau i ordre, i que després van arribar uns tirans que van acabar amb aquella democràcia, pau i ordre", afirma mentre titlla les eleccions del 1936 de "frau".En aquest context, el dirigent de Vox defensa que en el franquisme "hi havia eleccions". "Una altra cosa és si eren democràtiques o no. Però n'hi havia, el que passa és que sempre les guanyava el règim". De fet, qüestionat per aquest plantejament, va etzibar-li al presentador que s'ho "aprengui".

