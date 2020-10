El Suprem ratifica que les comunicacions entre Catalunya i el País Valencià siguin en castellà

El Tribuna Suprem ha ratificat l'anul·lació de part del decret de la Generalitat valencià que regula els usos institucionals i administratius de les llengües oficials, i que establia que les comunicacions amb Catalunya s'havien de fer només en català. Fixava que si es tracta de comunicacions amb comunitats "pertanyents al mateix àmbit lingüístic que el valencià, en aquest cas només es redactaran en aquesta llengua".El Suprem ha desestimat així els recursos de l'Advocacia de la Generalitat valenciana i el sindicat STEPV-Iv contra l a resolució de l'alt tribunal del passat mes de juliol on ja es va anul·lar aquesta part del decret. En el decret es deia que la traducció al castellà es faria si es demanés. El Suprem ja va rebutjar el juliol els recursos de Generalitat valenciana i del sindicat contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que ja anul·lava aquest precepte, a més d'altres. L'alt tribunal va argumentar llavors, i ara ratifica, que això és competència de l'Estat i que també cal fer la traducció al castellà.En dues sentències, el Suprem constatava que és l'Estat, segons la Constitució, qui té la competència exclusiva per regular el procediment administratiu comú, en particular de la llengua en el cas de documents elaborats en una llengua cooficial en l'àmbit d'una comunitat autònoma que hagin de provocar efectes fora de l'àmbit territorial de la mateixa.En aquest sentit, afegia que l'Estat havia dictaminat que no caldria traducció al castellà quan la llengua cooficial en què estiguessin elaborats els documents fos també la llengua cooficial en l'altra comunitat autònoma afectada. Ara bé, el decret valencià parlava en aquest cas del "mateix àmbit lingüístic que el valencià". Aquest concepte, deia el Suprem, "és aliè a la norma estatal aplicable".

