Allau de denúncies a una immobiliària de Manresa per quedar-se diners de particulars i comunitats de veïns

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa investiguen l'empresa de Manresa CIFA Corredor Inmobiliario SL i el seu gerent per, com a mínim, vuit presumptes casos d'apropiació indeguda segons les denúncies que ha rebut el darrer any i mig la policia catalana de particulars i comunitats de veïns. Un altre cas contra la mateixa immobiliària ha estat denunciada als jutjats.Des de juny de 2019, els Mossos d'Esquadra han rebut vuit denúncies de perfil molt similar en que acusen la immobiliària d'apropiar-se de quantitats de diners que oscil·len entre els pocs centenars d'euros a uns 30.000, en el cas més alt. En uns casos són particulars que havien pagat fiances, provisions de fons o pagues i senyals que no van arribar al seu destí, i en altres comunitats de veïns gestionades per la immobiliària, que no pagava els serveis i que els anava buidant els comtes corrents.L'empresa té antecedents policials que daten de 2008 per un cas similar per una apropiació indeguda que, al ser d'aproximadament només 500 euros, no va tenir gaire recorregut. Una dècada després, el gerent i la seva esposa i copropietària han tornat a la càrrega acumulant denúncies per aquest mateix delicte però amb quantitats econòmiques substancialment més altes.L'abril de 2019, NacióDigital informava d'una presumpte apropiació indeguda de la immobiliària a un matrimoni de més de 80 anys que els havia dipositat una fiança de 20.000 euros per la compra d'un pis a Sant Joan de Vilatorrada que no va arribar a materialitzar-se. A partir de llavors, la immobiliària es va dedicar a fer passar el matrimoni i els seus fills amb raons fins que es van mobilitzar i denunciar.En una entrevista a aquest mateix diari , la sòcia propietària de la immobiliària, Núria Cruz, assegurava que aquests diners estan en dipòsit "perquè és l'única manera de pressió que tenim per dir-li a l'actual propietari de l'immoble que ja té el pis venut i que, sí o sí, ha de venir al notari a signar, perquè sinó, no hi ha venda". Un any i mig després, la família segueix sense tenir el pis ni els diners donats com a senyal, malgrat que va tenir una sentència favorable en el judici.El mes de juny de 2019, dues comunitats de veïns del Bages denunciaven davant dels Mossos d'Esquadra que la immobiliària que els gestionava la comunitat no havia pagat les despeses de llum, assegurances, manteniment de l'ascensor, extintors... i que els havia buidat el compte corrent.El setembre del mateix any, una altra comunitat de veïns, també administrada per CIFA Corredor Inmobiliario SL, denunciava l'empresa i els seus propietaris per un cas calcat a les dues denúncies de juny.El mateix mes de setembre, una parella jove denunciava la immobiliària per haver-se quedat amb la paga i senyal que havien donat per la compra d'un pis.El febrer de 2020, els Mossos rebien una nova denúncia contra CIFA per uns llogaters que havien pagat la fiança d'un pis però que temps més tard van ser requerits per la Cambra de la Propietat perquè ningú no l'havia dipositat com a garantia al propietari de l'immoble.El juny d'aquest mateix any, arribava una nova denúncia perquè presumptament la immobiliària es va apropiar de la liquidació d'una provisió de fons en una operació de compra-venda d'un immoble.Els últims dos casos són d'aquesta mateixa darrera setmana. Dijous passat, una comunitat de veïns va denunciar l'empresa per haver-se apropiat d'uns 30.000 euros entre simulacions de pagament que no es realitzaven i retirades d'efectiu del seu compte corrent.Finalment, aquest mateix dilluns, una altra comunitat de veïns els ha denunciat pel mateix, en aquest cas per retirades d'efectiu de més de 9.000 euros i per no haver pagat els rebuts de la comunitat. La responsable d'aquesta comunitat explica que "no només ens trobem sense un euro, sinó que ara hem de cobrir deutes d'electricitat, manteniment o assegurances d'anys enrere".En total, en aquest darrer any i mig, segons les denúncies, les apropiacions indegudes comeses pels responsables de la immobiliària superarien els 100.000 euros.Arran de tots aquests casos, alguns dels afectats han creat una plataforma per recollir altres casos de particulars o comunitats que hagin patit les apropiacions indegudes de CIFA Corredor Inmobiliario SL.Els propis afectats han explicat aque coneixen altres casos que, com que són per quantitats més petites de centenars d'euros, han preferit no denunciar. Des de la plataforma es fa una crida a denunciar igualment perquè tot sumarà en la causa comuna.L'empresa CIFA Corredor Inmobiliario, que tenia la seu comercial a la cantonada entre el carrer Poeta Mistral i el carrer Barcelona té la porta tancada, "tot i que, de tant en tant, algú buida la bústia", segons expliquen

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor