El Barça renova quatre jugadors importants de cop

Després de la derrota contra el Ferencváros en l'estrena de la Champions, el Futbol Club Barcelona va anunciar aquest dimarts gairebé de matinada la renovació de quatre titulars indiscutibles.Gerard Piqué, Clément Lenglet, Marc-André ter Stegen i Frenkie de Jong han ampliat la seva vinculació al club blaugrana amb una retallada temporal del salari per la difícil situació econòmica de l'entitat, agreujada per la Covid-19.D'aquesta manera, Piqué seguiria jugant al Barça fins al 2024, sempre que a partir del 2022 disputi "un nombre determinat de partits" que el club no ha detallat. De Jong i Lenglet firmen fins al 2026 i Ter Stegen fins al 2025.La notícia arriba just a les portes de la reunió del club amb els seus treballadors d'aquest dimecres per renegociar els sous. Els jugadors tenen previst plantar la junta i no assistir-hi pel seu desacord amb la rebaixa salarial.Precisament, només tres s'havien desmarcat dels seus companys en la negativa a negociar al costat de la resta de treballadors del club, i són els renovats Lenglet, De Jong i Ter Stegen, que han arribat a un acord que inclou una "adequació salarial temporal" davant la caiguda d'ingressos per la pandèmia del coronavirus.

